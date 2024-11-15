Белорус поехал в Россию на заработки и попал в рабство 3 15.11.2024, 20:59

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Ему удалось сбежать.

Могилевчанин решил подработать в России и попал в рабство, сообщает «Альтернатива».

В августе Никита (имя изменено. — Прим. ред.) согласился на подработку сортировщиком в России. Мужчину привезли в Московскую область, сама работа оказалась на свалке. Никита описал антисанитарные условия быта, соседство с клопами и другими насекомыми. Рассказал, что в общей сложности там находится порядка 40 человек, у всех забирают телефоны и документы, а самих «работников» настраивают друг против друга, чтобы о желании кого-то сбежать сразу же узнавало руководство.

Мужчина также рассказал, что даже еду и одежду люди вынуждены добывать сами, а именно — искать на свалке.

По его словам, на этой самой свалке он был свидетелем ужасной смерти женщины: во время работы ее не заметили и задавили большегрузом. После этого случая людей начали переводить на другие объекты и попросту прятать, опасаясь проверок. Никиту же перевели на работу в Москву, откуда ему и удалось сбежать и позвонить жене.

«Сейчас мужчина в полной безопасности, хотя и очень опасается за свою жизнь и жизнь родных. Совсем скоро мы вернемся с продолжением этой истории, а именно — с результатом проверки этих мест», — отмечает «Альтернатива».

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