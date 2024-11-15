Ученые воссоздали лицо знаменитой мумии 1 15.11.2024, 21:07

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Важнейшее открытие египтологов.

Археологи и антропологи совершили новый прорыв, позволивший заглянуть в далекое прошлое, пишет New Voice.

Ученым удалось воссоздать лицо таинственной египетской мумии, обнаруженной еще в начале прошлого века. Этот подросток, живший более 2300 лет назад, был погребен с необычайной роскошью, из-за чего его назвали «золотой мальчик».

Мумия была найдена в древнеегипетском городе Эдфу. Ее тело было украшено золотыми украшениями и 49 амулетами, призванными обеспечить ему благополучную жизнь в загробном мире. Однако, несмотря на все эти сокровища, личность подростка оставалась загадкой.

Благодаря современным технологиям ученым удалось проанализировать мумию с беспрецедентной точностью. С помощью компьютерной томографии исследователи получили детальное изображение скелета и мягких тканей мумии. На основе этих данных был создан трехмерный образ черепа, который затем послужил основой для реконструкции лица.

Используя специальные компьютерные программы, ученые смогли воссоздать мягкие ткани лица, такие как кожа, мышцы и жировая ткань. Результатом их работы стало реалистичное изображение молодого человека с выразительными чертами лица.

Анализ амулетов, найденных вместе с мумией, позволил ученым сделать выводы о социальном статусе и религиозных верованиях древних египтян. Так, например, амулет, помещенный во рту умершего, должен был помочь ему общаться в загробном мире, а амулет, расположенный рядом с его пенисом, был призван защитить место бальзамирования.

Это открытие является важным шагом в изучении древнеегипетской культуры. Воссозданное лицо «золотого мальчика» позволяет нам представить, как выглядели люди, жившие тысячи лет назад. Кроме того, оно дает новые сведения о погребальных обрядах и представлениях древних египтян о загробной жизни.

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