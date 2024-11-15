Шольц позвонил премьеру Польши после разговора с Путиным 3 15.11.2024, 21:15

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Олаф Шольц

И рассказал о звонке.

В пятницу, 15 ноября, канцлер Германии Олаф Шольц после телефонного разговора с диктатором Владимиром Путиным провел переговоры с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

На своей странице в X Туск подчеркнул, что Шольц рассказал ему о своем разговоре с Путиным.

«Мне было приятно узнать, что канцлер не только четко осудил российскую агрессию, но и повторил позицию Польши: ничего об Украине без Украины», — отметил премьер Польши.

Других деталей он не раскрыл.

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