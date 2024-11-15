Белорусы хотят справедливости 1 15.11.2024, 21:27

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И суда над силовиками.

Правозащитный центр «Вясна» и Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси представили исследование «Как воспринимают справедливость люди, пережившие пытки и жестокое обращение».

Предлагаем ознакомиться с некоторыми его результатами.

Надежда на скорую справедливость в Беларуси угасает, вера в международную поддержку слаба

Большинство респондентов (84%) считают, что шансы на правосудие в Беларуси в ближайшей перспективе крайне малы или практически отсутствуют. Этот пессимизм объясняется жестким контролем режима над правовой системой и жестоким подавлением инакомыслия.

Кроме того, 64% пострадавших сомневаются, что международные организации или другие страны помогут им добиться справедливости.

Требуют более сурового наказания виновных в государственном насилии

С начала репрессий в 2020 году взгляды пострадавших на справедливость изменились. 40% опрошенных теперь требуют более сурового наказания виновных в государственном насилии, что значительно больше по сравнению с прошлыми показателями. В то же время 16% выражают надежду просто на прекращение насилия.

Несмотря на мрачные перспективы правосудия в Беларуси, стремление к справедливости остается сильным. Около 93% респондентов уже предприняли активные действия, такие как документация кейсов в правозащитных организациях, участие в интервью или поддержка инициатив в области правозащиты.

Кроме того, 40% пострадавших подавали жалобы в белорусские органы, такие как прокуратура, суды и Следственный комитет.

При этом лишь 9% обратились за помощью в международные организации.

Индивидуальное наказание для виновных, международный трибунал и компенсации.

Большинство респондентов (84%) считают, что степень виновности и наказание для совершивших преступления должны определяться в индивидуальном порядке, а не носить коллективный характер.

Также 56% респондентов считают, что виновные должны быть лишены права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, а 47% выступают за тюремное заключение, включая пожизненное.

Идея международного вмешательства пользуется широкой поддержкой: 46% опрошенных поддерживают создание международного трибунала для Беларуси. Еще 34% полагают, что справедливость должна восторжествовать в белорусских судах после смены власти.

Шесть процентов опрошенных полагают, что в первую очередь определить вид и степень ответственности виновных в случившемся должен суд в другой демократической стране в рамках универсальной юрисдикции.

Жертвы требуют не только наказания виновных, но и всесторонней справедливости, включая возмещение ущерба. Опрос показал, что 87% респондентов хотят компенсации за материальный ущерб, включая расходы на лечение и конфискованное имущество, 82% считают приоритетом медицинскую и психологическую реабилитацию, а 80% хотят восстановить свою общественную репутацию.

Страх, недостаток знаний и апатия мешают жертвам добиваться справедливости

Многие пострадавшие сталкиваются с серьезными преградами на пути к правосудию. Недостаток безопасности и страх возмездия – не только для себя, но и для своих семей – действуют как важные сдерживающие факторы. Кроме того, 76% указывают на бессмысленность поиска правосудия в Беларуси, учитывая абсолютную власть режима.

Доступ к правосудию осложняется и отсутствием знаний о международных механизмах. Недостаточная поддержка со стороны международного сообщества также усиливает пессимизм пострадавших.

Последствия травмы для выживших и их семей

Психологические последствия пыток для белорусских пострадавших остаются глубокими. Отсутствие правосудия порождает «продолжающуюся пытку» в виде хронической травмы, что отражается на личной и семейной жизни. О психологических проблемах, таких как тревожность, флешбеки и кошмары, заявили 58% респондентов, а еще 40% говорят о невозможности вести полную жизни и испытывать радость.

Травма затрагивает не только самих пострадавших, но и их семьи и близких. Пережившие пытки и жестокое обращение сталкиваются с трудностями в воспитании детей, проблемами в отношениях и вторичной травмой, перенесенной членами семьи.

Необходима финансовая, юридическая и психологическая поддержка. Беженцам нужна помощь с легализацией

Глубокие интервью выявили три главных направления поддержки для восстановления: психологическая помощь, медицинская реабилитация и помощь в получении вида на жительство в странах пребывания. Финансовая помощь, хотя и воспринимается как второстепенная или даже стыдная просьба, в анкетах оказалась самым востребованным видом поддержки (39%), за которым следуют юридическая помощь и психологическая поддержка.

Беженцы также сталкиваются с особыми трудностями, связанными с переездом и сменой места жительства: языковые барьеры (36%), утрата прежнего статуса, включая профессиональный (26%), и проблемы с легализацией в стране пребывания (25%).

Истинная справедливость требует системных изменений

Для многих пострадавших правосудие включает как личную ответственность, так и системные изменения, такие как общественное признание и структурные реформы. Компенсация за материальный (87%) и моральный (76%) ущерб, медицинская и психологическая реабилитация (82%) и восстановление репутации (80%) рассматриваются как ключевые аспекты.

Падение режима Лукашенко, прекращение репрессий и улучшение ситуации в местах заключения рассматриваются как самостоятельные формы восстановления справедливости соответсвенно 76% и 53% пострадавших.

Многие жертвы воспринимают свое стремление к правосудию как часть более широкой цели системных преобразований для устранения первопричин государственного насилия.

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