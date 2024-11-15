Зеленский: «Минска-3» не будет 15.11.2024, 21:36

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Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал телефонный разговор Шольца с Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Путиным.

По его словам, этот шаг может стать толчком для последующих разговоров с Владимиром Путиным, но «Минска-3 не будет» и Украине нужен реальный мир.

«Звонок Олафа, на мой взгляд, – это ящик Пандоры. Теперь могут быть другие разговоры, другие звонки. Просто много слов. И именно то, что Путин давно хочет: ему крайне важно ослабить его изоляцию, изоляцию России и вести обычные переговоры, которые не будут ничем завершаться. Так, как он делал десятилетиями. Это давало возможность России ничего не менять в своей политике, ничего не делать в сущности и как раз это и привело к этой войне», – подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что Украина «понимает все эти вызовы сейчас».

«Знаем, как поступать. И хотим предупредить: «Минска-3» не будет – нам нужен реальный мир», – сообщил Зеленский.

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