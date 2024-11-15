В Барановичах разыгрался настоящий триллер 15.11.2024, 21:45

Незнакомец с пистолетом пришел на праздник.

На день рождения жителя Барановичей без приглашения наведался вооруженный гость, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

По телефону в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД обратился 67-летний житель города. Он сообщил, что во время семейного праздника к нему во двор зашел незнакомец.

Мужчина направил пистолет в сторону хозяина дома.

Тот отреагировал быстро и выбил оружие из рук визитера. После этого держал злоумышленника обездвиженным до приезда правоохранителей.

Милиция установила, что такой «дерзкий» поступок совершил 34-летний, ранее судимый мужчина. Он, будучи подшофе, шел мимо незнакомого дома и услышал музыку.

Идея наведаться в гости тогда показалась ему логичной.

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