В Барановичах разыгрался настоящий триллер
- 15.11.2024, 21:45
Незнакомец с пистолетом пришел на праздник.
На день рождения жителя Барановичей без приглашения наведался вооруженный гость, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
По телефону в оперативно-дежурную службу Барановичского ГОВД обратился 67-летний житель города. Он сообщил, что во время семейного праздника к нему во двор зашел незнакомец.
Мужчина направил пистолет в сторону хозяина дома.
Тот отреагировал быстро и выбил оружие из рук визитера. После этого держал злоумышленника обездвиженным до приезда правоохранителей.
Милиция установила, что такой «дерзкий» поступок совершил 34-летний, ранее судимый мужчина. Он, будучи подшофе, шел мимо незнакомого дома и услышал музыку.
Идея наведаться в гости тогда показалась ему логичной.