СМИ: Трамп хочет назначить телеведущего министром финансов 1 15.11.2024, 21:54

Ларри Кудлоу

Ларри Кудлоу — консервативный экономист и аналитик на канале Fox Business.

Избранный президент США Дональд Трамп намерен назначить Ларри Кудлоу, бывшего директора Национального экономического совета, а ныне финансового аналитика и ведущего на Fox Business, на одну из самых высоких должностей в экономическом блоке своего правительства.

Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

По данным издания, Трамп рассматривает кандидатуру Кудлоу на должность руководителя Национального экономического совета или даже министра финансов США.

тмечают, что Ларри Кудлоу недавно встречался с Трампом в его частном клубе Мар-а-Лаго во Флориде.

The Wall Street Journal пишет, что 77-летний Ларри Кудлоу — американский консервативный экономист, аналитик, обозреватель и комментатор финансовых новостей на канале Fox Business.

Во время предыдущего президентства Дональда Трампа, с 2018 по 2021 год, он возглавлял Национальный экономический совет. До 2024 года Кудлоу также занимал должность вице-председателя правления некоммерческого мозгового центра America First Policy Institute.

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