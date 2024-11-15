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Украина имеет возможность полностью уничтожить «спрятанный» Россией флот

  • 15.11.2024, 22:33
  • 1,680
Украина имеет возможность полностью уничтожить «спрятанный» Россией флот

Последняя атака ВСУ это подтверждает.

Украина имеет возможность полностью уничтожить Черноморский флот Российской Федерации, который она перебросила под Новороссийск. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Он напомнил, что, по словам самих россиян, в ночь на 15 ноября беспилотники атаковали Крымск в России, недалеко от Керченского моста. При этом дроны, вероятно, могли поразить российскую авиабазу. Сейчас известно о применении 50 БПЛА, в то же время с украинской стороны официально не сообщалось об атаке.

По словам Свитана, на авиабазе в Крымске базировалась тактическая авиация россиян, которую они применяли для атак по Югу Украины. В то же время Крымск располагается неподалеку Новороссийска, куда РФ перебросила подавляющее большинство уцелевшего Черноморского флота, а потому тамошняя авиация также прикрывает саму Новороссийскую бухту и терминал.

«Уничтожение этого сектора ПВО - это также возможность наконец подойти к уничтожению Новороссийского порта и терминала», - говорит эксперт.

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