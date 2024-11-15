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«Началась какая-то паника»

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  • 15.11.2024, 22:48
  • 2,726
«Началась какая-то паника»

Белорусские власти нервничают из-за неурожая в России.

Белорусские власти боятся, что отечественная плодоовощная продукция полностью осядет в России.

Источник сайта Charter97.org сообщил о запрете выдачи документов на отгрузку в Россию и другие страны следующих видов продукции: яблоки, капуста, картофель, помидоры, огурцы. Возможно, остальные овощи. Запрещается вывоз даже по уже одобренным лицензиям.

Причина — страх, что из-за неурожая в РФ все запасы отечественных овощей и фруктов отправятся на экспорт.

«Ранее лицензии на вывоз капусты и яблок стали давать только производителям. Теперь началась какая-то паника», — рассказал наш источник.

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