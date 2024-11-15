«Началась какая-то паника»3
- 15.11.2024, 22:48
- 2,726
Белорусские власти нервничают из-за неурожая в России.
Белорусские власти боятся, что отечественная плодоовощная продукция полностью осядет в России.
Источник сайта Charter97.org сообщил о запрете выдачи документов на отгрузку в Россию и другие страны следующих видов продукции: яблоки, капуста, картофель, помидоры, огурцы. Возможно, остальные овощи. Запрещается вывоз даже по уже одобренным лицензиям.
Причина — страх, что из-за неурожая в РФ все запасы отечественных овощей и фруктов отправятся на экспорт.
«Ранее лицензии на вывоз капусты и яблок стали давать только производителям. Теперь началась какая-то паника», — рассказал наш источник.