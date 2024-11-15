Протестующие в Абхазии дали «президенту» час, чтобы уйти в отставку

Протестующие в Абхазии дали «президенту» час, чтобы уйти в отставку4
- 15.11.2024, 22:55
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Иначе — штурм здания, где он находится.
Так называемый председатель «комитета по защите суверенитета» Абхазии Леван Микаа поставил «президенту» Аслану Бжании ультиматум. Он дал ему час на то, чтобы уйти в отставку. Иначе — штурм здания, где он находится.
Отметим, протестующие уже контролируют все «правительственные здания».
Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения, позволяющего российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Также они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Кроме того, инвесторы имеют преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, также им разрешается использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.
Оппозиция назвала соглашение распродажей ресурсов и угрозой «суверенитету республики».