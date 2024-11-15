Белоруска приготовила необычный десерт из картошки и шоколада
- 15.11.2024, 23:25
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В TikTok набирает популярность ролик с необычным десертом. Белоруска приготовила конфеты, в основе которых картофельные чипсы. Также в составе сгущенка и арахисовая паста, а покрыто все шоколадом, пишет onliner.by.
В видео показан и процесс приготовления. Если решитесь повторить, то вот инструкция: смешать чипсы со сгущенкой, затем добавить арахисовую пасту. Полученную смесь героиня видео отправила в морозилку, а затем окунула в растопленный шоколад.
— Обязательно попробуйте — это супервкусно! — уверяет автор ролика.
Видео собрало больше 260 комментариев. Реакция аудитории разделилась: одни удивляются, как такое можно было придумать, и называют блюдо андеграундом, другие сомневаются, можно ли назвать чипсы картошкой? Нашлись и те, кому рецепт понравился: «Если вы никогда не пробовали смесь сладкого с соленым, это еще не значит, что это неприятно. А картошка фри с мороженым — это вообще классика», «Это настолько безумно, что я хочу попробовать».