Канцлер Австрии: Не поддадимся на шантаж Путина
- 15.11.2024, 23:34
Карл Нехаммер прокомментировал прекращение поставок российского газа.
Россия уже завтра, 16 ноября, прекратит поставки газа в Австрию. Но страна готова к такому сценарию.
Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Kronen Zeitung.
Глава австрийского правительства рассказал, что в пятницу днем ему сообщили о намерении «Газпрома» прекратить поставки газа в субботу утром.
По словам Нехаммера, это означает, что произойдет то, «к чему Австрия готовилась с начала войны в Украине».
«Мы также показываем, что не позволим Путину нас шантажировать. Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса», - добавил канцлер.
Он отметил, что у Австрии достаточно мощностей, чтобы получать газ из других регионов, а хранилища в стране заполнены на 93%.