Канцлер Австрии: Не поддадимся на шантаж Путина 15.11.2024, 23:34

Карл Нехаммер

Карл Нехаммер прокомментировал прекращение поставок российского газа.

Россия уже завтра, 16 ноября, прекратит поставки газа в Австрию. Но страна готова к такому сценарию.

Об этом заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, сообщает Kronen Zeitung.

Глава австрийского правительства рассказал, что в пятницу днем ему сообщили о намерении «Газпрома» прекратить поставки газа в субботу утром.

По словам Нехаммера, это означает, что произойдет то, «к чему Австрия готовилась с начала войны в Украине».

«Мы также показываем, что не позволим Путину нас шантажировать. Путину не удастся сбить Австрию и ЕС с курса», - добавил канцлер.

Он отметил, что у Австрии достаточно мощностей, чтобы получать газ из других регионов, а хранилища в стране заполнены на 93%.

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