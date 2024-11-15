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Президент Грузии поддержала революцию в Абхазии

  • 15.11.2024, 23:55
Президент Грузии поддержала революцию в Абхазии
Саломе Зурабишвили

Протестующие противостоят попытке внедрить российское законодательство.

Грузинский президент Саломе Зурабишвили прокомментировала события в самопровозглашенной республике Абхазия, где вспыхнули протесты из-за намерений «власти» принять инвестиционное соглашение с Россией.

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

Зурабишвили в своем заявлении осудила то, что «сегодня Россия делает ускоренные шаги в направлении аннексии» Абхазии, требуя от грузинских властей согласия на делимитацию де-факто границы.

«Это недопустимо и принципиально игнорирует всю логику «уступок» правительства Грузии, которые якобы могут заставить изменить политику России. Этим политика не изменится, а наоборот, ускорится, и это видно каждый день», – подчеркнула президент.

«В оккупированной Абхазии происходит попытка внедрить российское законодательство, чему противостоит гражданское общество. Хочу выразить солидарность с ними», – добавила она.

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