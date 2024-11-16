Россия вновь под игом1
- Александр Невзоров
- 16.11.2024, 13:42
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Кровавым, но смешным.
Россия вновь под игом. Владычество гебефреников, парафреников и параноиков будет пострашнее ордынского.
Татаро-монгольское иго было полегче нынешнего. Время Субудаев было мрачной и унизительной порой, но тогда оставались туманные надежды на перемены.
Иго нынешнее никаких шансов не оставляет.
Ордынское иго раскорячило лишь тело страны, а иго путинское - насмерть поразило ее мозг.
Никаких надежд на реставрацию адекватности, законности и разумности - нет.
Радует лишь то, что иго парафреников будет кровавым, но смешным.
Сохранившие рассудок помрут веселенькими.
Александр Невзоров, «Телеграм»