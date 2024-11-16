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Россия вновь под игом

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  • Александр Невзоров
  • 16.11.2024, 13:42
  • 1,778
Россия вновь под игом

Кровавым, но смешным.

Россия вновь под игом. Владычество гебефреников, парафреников и параноиков будет пострашнее ордынского.

Татаро-монгольское иго было полегче нынешнего. Время Субудаев было мрачной и унизительной порой, но тогда оставались туманные надежды на перемены.

Иго нынешнее никаких шансов не оставляет.

Ордынское иго раскорячило лишь тело страны, а иго путинское - насмерть поразило ее мозг.

Никаких надежд на реставрацию адекватности, законности и разумности - нет.

Радует лишь то, что иго парафреников будет кровавым, но смешным.

Сохранившие рассудок помрут веселенькими.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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