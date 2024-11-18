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В Москве на билборд залез мужчина с оскорбительным для Путина плакатом

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  • 18.11.2024, 20:23
  • 9,482
В Москве на билборд залез мужчина с оскорбительным для Путина плакатом

Фотофакт.

В столице России Москве мужчина залез на рекламный щит и развернул там надпись, на которой диктатор РФ Владимир Путин назван оскорбительным словом. Об этом 18 ноября сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Надпись, фото которой публикует паблик, гласит: «Путин, где ты, ****, освободи мне место».

В посте указано, что инцидент произошел на проспекте Академика Сахарова, где на билборд залез мужчина в капюшоне и маске. Он развернул плакат на щите и взял в руки лист с надписью «Путин».

Очевидец рассказал «Осторожно, новости», что заметил мужчину около 16.00, а когда снова оказался в том районе через 40 минут, мужчина исчез, плакат еще висел, а внизу дежурили сотрудники полиции.

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