Поединок Джейка Пола и Майка Тайсона побил коммерческие рекорды 1 19.11.2024, 19:38

У этого поединка также оказались высочайшие показатели по поступлениям от продажи билетов и размеру аудитории.

Состоявшийся в субботу бой, в котором легендарный супертяжеловес Майк Тайсон, вернувшись на ринг в 58 лет, проиграл по очкам гораздо более молодому сопернику Джейку Полу, несмотря на очень сомнительную спортивную ценность и дефицит зрелищности, кажется, и в самом деле превратился в коммерческий триумф. У этого поединка оказались высочайшие показатели по поступлениям от продажи билетов и размеру аудитории — «живой» и телевизионной, а американские букмекеры отметили экстраординарный объем сделанных на него ставок. Он оказался в несколько раз выше рекордных в истории бокса, превысив $100 млн.

О необычном достижении, которое установил состоявшийся в субботу в Далласе бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, сообщили многие ведущие американские медиаресурсы, а также букмекерские конторы. Одна из них — BetMGM — отчиталась о том, что поединок побил рекорд по количеству ставок, которые она когда-либо принимала на события из сегмента «единоборства». Причем они превысили пиковый показатель в три раза. А общая сумма фигурировавших в них денег была в четыре раза больше рекордной.

Примерно такой же «взрыв» зафиксировало занимающееся букмекерским бизнесом подразделение ESPN — ESPN Bet. А исполнительный директор еще одной лас-вегасской конторы — Westgate SuperBook — описал в интервью телеканалу происходившее как «нечто невероятное», добавив, что во время трансляции боя «казино были переполнены».

Крейг Маклоу, вице-президент Caesars Sportsbook, описал интерес игроков к бою как «грандиозный», заметив, что он ничуть не уступал с точки зрения востребованности традиционным лидерам сферы — например, матчам НФЛ, профессиональной лиги по американскому футболу. Именно в этой конторе была, как выяснилось, сделана наиболее крупная ставка на бой, составившая $1 млн.

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