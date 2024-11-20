В США опубликовали интригующие данные о контактах с НЛО 6 20.11.2024, 15:09

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За год произошло более 750 случаев, большинство из которых остается загадкой.

Министерство обороны США опубликовало новый отчет об НЛО (в тексте термин заменили на UAP — «неустановленные аномальные явления») с интригующей статистикой.

Так, с мая 2023 года по июнь 2024 года зарегистрировано 757 новых инцидентов: 708 в воздухе и 49 — в космосе. Самая распространенная форма UAP — огни в небе (65% всех инцидентов) и шары или явления круглой формы (22%), тогда как явления в форме диска составили лишь 1%.

Чтобы было понятно сразу: Пентагон «не обнаружил никаких доказательств существования внеземных существ, деятельности или технологий». Зато 49% дел сразу было раскрыто, поскольку их смогли идентифицировать как земные объекты — 70% из таких были воздушными шарами, тогда как остальные составляли дроны, птицы, летательные аппараты или спутники (причем Starlink от SpaceX все чаще упоминается в выводах, но это ожидаемо, учитывая постоянное расширение созвездия).

Еще 243 дела из общего количества инцидентов «рекомендовано закрыть» после проверки экспертами, тогда как для большинства (444) — «не хватило данных» для раскрытия, поэтому их временно отправили в архив.

В остатке — 21 случай, и это действительно интересные наблюдения, заслуживающие глубокого анализа. Речь идет потенциально о «прорывных аэрокосмических технологиях, которыми управляют иностранные (земные) группы», и Минобороны планирует для их изучения привлечь разведку и научно-технических партнеров. Один из таких был зафиксирован экипажем коммерческого рейса, который едва не столкнулся с «цилиндрическим объектом» у побережья Нью-Йорка.

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