В США опубликовали интригующие данные о контактах с НЛО

В США опубликовали интригующие данные о контактах с НЛО6
- 20.11.2024, 15:09
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За год произошло более 750 случаев, большинство из которых остается загадкой.
Министерство обороны США опубликовало новый отчет об НЛО (в тексте термин заменили на UAP — «неустановленные аномальные явления») с интригующей статистикой.
Так, с мая 2023 года по июнь 2024 года зарегистрировано 757 новых инцидентов: 708 в воздухе и 49 — в космосе. Самая распространенная форма UAP — огни в небе (65% всех инцидентов) и шары или явления круглой формы (22%), тогда как явления в форме диска составили лишь 1%.
Чтобы было понятно сразу: Пентагон «не обнаружил никаких доказательств существования внеземных существ, деятельности или технологий». Зато 49% дел сразу было раскрыто, поскольку их смогли идентифицировать как земные объекты — 70% из таких были воздушными шарами, тогда как остальные составляли дроны, птицы, летательные аппараты или спутники (причем Starlink от SpaceX все чаще упоминается в выводах, но это ожидаемо, учитывая постоянное расширение созвездия).
Еще 243 дела из общего количества инцидентов «рекомендовано закрыть» после проверки экспертами, тогда как для большинства (444) — «не хватило данных» для раскрытия, поэтому их временно отправили в архив.
В остатке — 21 случай, и это действительно интересные наблюдения, заслуживающие глубокого анализа. Речь идет потенциально о «прорывных аэрокосмических технологиях, которыми управляют иностранные (земные) группы», и Минобороны планирует для их изучения привлечь разведку и научно-технических партнеров. Один из таких был зафиксирован экипажем коммерческого рейса, который едва не столкнулся с «цилиндрическим объектом» у побережья Нью-Йорка.