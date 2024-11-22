Какаду, медведи и лев: чем платит Путин за северокорейских солдат Ким Чен Ыну 22.11.2024, 23:55

Пхеньян отправил в Россию не только солдат.

В Курской области РФ развернуто почти 11 тысяч военных из КНДР (Корейская народно-демократическая республика, Северная Корея). Они уже действуют в составе воздушно-десантных или морских подразделений России, сообщает разведка Южной Кореи. Вместе с тем президент Украины Владимир Зеленский предупреждает: численность северокорейских военных на стороне Москвы может возрасти до 100 тысяч. Кто руководит солдатами из КНДР в России, и чем за контингент расплачивается Москва, рассказывает FREEДОМ.

Пять какаду, два бурых медведя и африканский лев. Так наряду с экономическими вливаниями в Пхеньян Путин расплачивается с Ким Чен Ыном за поддержку Северной Кореи в войне против Украины. Российский диктатор уже отправил своему северокорейскому коллеге 70 животных разных видов. В правительстве России заявили, что животные — подарок Путина корейскому народу.

- Исторически животные играли важную роль в отношениях между государствами. Их дарят в знак поддержки, доброты и заботы, — оправдывался министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Северокорейские солдаты уже участвовали в боях против ВСУ на стороне России. Разведка Южной Кореи отмечает, что уже больше 10 тысяч военных КНДР прошли адаптационную подготовку в РФ. Стороны продолжают укреплять военно-экономическое сотрудничество. Кроме боеприпасов, Пхеньян уже поставил Москве самоходные гаубицы и реактивные системы залпового огня.

- Около 11 000 человек были переброшены и передислоцированы в Курск примерно в конце октября после прохождения адаптационной подготовки на северо-востоке России. Подтверждено, что в настоящее время они направлены в российскую воздушно-десантную бригаду или морскую пехоту для прохождения тактической подготовки и обучения действиям с беспилотниками, а некоторые из них участвовали в боевых действиях, — сообщил член парламентского комитета по разведке Южной Кореи Ли Сон Квон.

Пхеньян отправил в Россию не только солдат, но и высокопоставленного генерала. Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на украинские и южнокорейские источники, пишет, что речь идет о генерал-полковнике Ким Ен Боке. Ранее он возглавлял подразделение специальных сил КНДР — крупнейшее в мире, насчитывающее около 200 тысяч человек. Это подразделение занималось подготовкой секретных операций на случай войны на Корейском полуострове. Ким Ен Бок считается одной из ключевых фигур северокорейской армии и входит в десятку самых влиятельных военных деятелей КНДР.

- Заместитель начальника Генштаба Корейской народной армии, вероятно, отвечает в России за слаживание северокорейских солдат с российскими, а также за получение войсками опыта ведения боевых действий, — говорится в публикации The Wall Street Journal.

После появления на российской территории северокорейские военные быстро переняли тактику армии РФ в отношении местного населения.

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