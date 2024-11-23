Белорусы отличились на крупном турнире по покеру 23.11.2024, 22:46

Заняли второе и третье место.

Белорусы Артем Ласовский и Николай Воскобойников заняли второе и третье места соответственно на онлайн-турнире GGMillion$ $10,000 High Roller, который проходил 19 ноября, пишет сайт «Беларусь и мир».

В турнире приняли участие 178 игроков, каждый из которых внес вступительный взнос в 10 тысяч долларов. В итоге призовой фонд составил 1 780 000 долларов.

К финальному столу, за которым остались девять человек, Ласовский оказался лидером по фишкам, а Воскобойников – третьим. Это давало им хорошие шансы.

Когда число игравших сократилось уже до четырех, лидером выступал Воскобойников. Но в сформировавшейся к концу тройке преимущество было уже у Хуана Домингеса из Андорры.

Первым ему уступил Воскобойников с королем и семеркой на руках без совпадений с картами на столе против комбинации из трех восьмерок у соперника.

В последовавшей дуэли Ласовский, несмотря на сильное отставание вначале, сумел выровнять ситуацию. И какой-то момент был даже впереди Домингеса.

Однако в итоге все же стал снова сильно уступать. В финальной раздаче у обоих игроков случился пиковый флеш, но у представителя Андорры комбинация оказалась старше.

Домингес праздновал победу, получив 361 804 долларов призовых. Ласовский за второе место завоевал 283 685 долларов, Воскобойников за третье – 222 432 долларов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com