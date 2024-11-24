Reuters: США близки к решению передать Украине крылатые ракеты JASSM 24.11.2024, 8:51

Они способны поразить Подмосковье, Воронеж и Брянск.

Соединенные Штаты Америки близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Но Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США не решат технические вопросы перед любой поставкой.

Об этом сообщает Reuters.

По словам трех источников агентства, ожидается, что о включении ракет JASSM в пакет вооружений для Украины будет объявлено этой осенью. То есть, до конца ноября. Однако окончательное решение еще не принято.

Чиновники сказали, что отправка ракет JASSM Украине может существенно изменить стратегический ландшафт конфликта, поскольку большая часть территории территории России окажется в зоне действия мощных высокоточных боеприпасов.

Тем временем военные аналитики предполагают, что использование ракет JASSM, которые малозаметны и могут наносить удары дальше, чем большинство ракет, которые ныне имеет Украина, может отодвинуть сосредоточения РФ и склады снабжения на сотни миль. Это в свою очередь, осложнит возможности России проводить наступательные операции и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

В частности, запуск их из точек вблизи северной границы Украины с РФ может позволить ВСУ поражать объекты вплоть до российских городов Воронеж и Брянск. В зоне поражения оказывается также Подмосковье. В свою очередь на южном направлении, сброс ракет вблизи линии фронта может позволить Украине удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

«Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, включая не менее 30 авиабаз, некоторые из которых РФ использовала для нанесения ударов», - уточняет Reuters.

Агентство также пишет, что JASSM пока что интегрирована только для самолетов, которые были разработаны в США. Украина в свою очередь будет использовать несколько десятков F-16, каждый из которых может нести две крылатые ракеты.

В то же время, один из официальных лиц США сказал, что были попытки сделать ракету работоспособной с не западными истребителями, которые имеет Украина. Однако не уточнил, о каких именно самолетах идет речь. Известно, что наша страна использует самолеты МиГ-29, Су-24 и Су-27.

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