В 2025 году в Беларуси заработает очередное пенсионное новшество 24.11.2024, 21:34

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Что на этот раз.

В 2025 году в Беларуси заработает очередное пенсионное новшество. Оно связано с рынком труда. Изменение предусмотрено правками в законодательство по занятости, передает «Зеркало».

С января 2025 года в Беларуси введут изменение в законодательство, которое касается занятости населения. Среди прочего чиновники хотят добавить новые категории населения, которым нельзя будет регистрироваться безработными в центрах занятости.

Так, такой запрет введут для тех, кто получает социальную пенсию. Напомним, ее назначают тем, кто не смог выработать минимальный страховой стаж и попал в пенсионную ловушку — не назначили трудовую. Страховой стаж — это период, за который уплачивались взносы в Фонд соцзащиты населения. В этом году он составляет 19 лет и 6 месяцев. Женщины могут ее получить в 60 лет, а мужчины — в 65. Социальная пенсия сейчас составляет 218,9 рубля.

Сейчас не зарегистрируют в центрах занятости тех, кто получает пенсии по возрасту, за выслугу лет, а также профессиональную. Если социальную, то стать на учет нетрудоустроенным можно.

Кого еще перестанут регистрировать безработными (и кто сейчас в этом «черном» списке)?

Также безработными не будут регистрировать тех, кто признан недееспособным. Но для этого должна быть проведена медико-социальная экспертиза.

Сейчас в центре занятости не зарегистрируют в том числе тех, кому нет 16 лет, кто находится в лечебно-трудовых профилакториях. Также этот запрет касается тех, кто

отбывает наказание по приговору суда в виде исправительных работ.

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