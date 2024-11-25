Что у Лукашенко с пальцами на руках?23
- 25.11.2024, 11:06
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Новые фото породили слухи.
Еле живого Лукашенко вытянули на лед. Основную часть сюжета пропагандистов о хоккейном матче правитель провел на скамейке запасных, выйдя на итоговое групповое фотографирование и подпись сувениров.
Ранее диктатор также появлялся с пластырем на пальцах.
Это может свидетельствовать, что у Лукашенко проявился панариций — острое гнойное воспаление тканей пальцев верхних и, реже, нижних конечностей.
Основным симптомом заболевания всегда является интенсивная пульсирующая боль. Иногда боль усиливается в ночные часы и лишает пациента сна, служит признаком необходимости срочного обращения за медицинской помощью и, возможно, проведения операции.
К возникновению панариция предрасполагают сахарный диабет 2 типа. Как известно, Лукашенко страдает сахарным диабетом.