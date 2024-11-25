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Что у Лукашенко с пальцами на руках?

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  • 25.11.2024, 11:06
  • 16,590
Что у Лукашенко с пальцами на руках?

Новые фото породили слухи.

Еле живого Лукашенко вытянули на лед. Основную часть сюжета пропагандистов о хоккейном матче правитель провел на скамейке запасных, выйдя на итоговое групповое фотографирование и подпись сувениров.

Ранее диктатор также появлялся с пластырем на пальцах.

Это может свидетельствовать, что у Лукашенко проявился панариций — острое гнойное воспаление тканей пальцев верхних и, реже, нижних конечностей.

Основным симптомом заболевания всегда является интенсивная пульсирующая боль. Иногда боль усиливается в ночные часы и лишает пациента сна, служит признаком необходимости срочного обращения за медицинской помощью и, возможно, проведения операции.

К возникновению панариция предрасполагают сахарный диабет 2 типа. Как известно, Лукашенко страдает сахарным диабетом.

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