В России отправили в отставку третьего топ-менеджера авиапрома 1 26.11.2024, 13:12

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Николай Савицких

Из-за срыва выпуска самолетов.

В России продолжается «чистка» топ-менеджеров в авиаотрасли. Вслед за руководителями ПАО «Яковлев» и АО «Туполев» своей должности лишился директор Казанского авиазавода (КАЗ) Николай Савицких, сообщают источники «Бизнес Online» в авиапроме. На его место назначили главу Луховицкого авиазавода Зуфара Миргалимова, который ранее уже работал в КАЗе — филиале «Туполева». По словам источников, его выбрал новый гендиректор компании Александр Бобрышев. Он возглавил «Туполев» накануне.

В правительстве Татарстана дали понять, что отставка Савицких, который руководил КАЗом 11 лет, произошла из-за срыва программы гражданской авиации. «Надо было предпринимать жесткие меры, чтобы Ту-214 начали выпускать с 2025 года… Савицких немного отступил от тех правил, которые всегда были на КАЗе, а именно от правильного планирования того, что называется графиком создания заделов по самолетам», — заявил советник премьера республики по авиастроительному комплексу Назир Киреев. Он отметил, что в авиации «всегда нужно делать только то, что необходимо, а не то, что зачастую диктуют обстоятельства». «Мы с Николаем Владимировичем расходились по вопросам создания кооперации по Ту-214», — добавил Киреев.

25 ноября Объединенная авиастроительная корпорация объявила об отставках сразу двух директоров крупнейших авиазаводов, от которых власти ждали роста выпуска лайнеров до рекордных с советских времен уровней. Свои должности покинули гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев.

Амбициозный план, который подготовило правительство, обещая в кратчайшие сроки воссоздать отечественный авиапром, предполагал, что в 2024 году в России будет выпущено 40 гражданских лайнеров. Еще в прошлом году российские перевозчики должны были получить два импортозамещенных Sukhoi Superjet и три лайнера Ту-214, а в текущем — 20 машин первого типа, семь — второго, а вдобавок 6 региональных лайнеров MC-21 и два турбовинтовых Ил-114-300. В реальности российский авиапром смог выпустить только два Ту-214 и один Ил-96-300.

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