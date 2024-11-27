В Севастополе раздались взрывы: идет атака на аэродромы «Бельбек» и «Саки» 27.11.2024, 9:59

4,544

Сообщается о комбинированном ударе дронов, ракет «Нептун» и С-200.

Во временно оккупированном Крыму утром 27 ноября раздались взрывы. Местные сообщают о работе российской ПВО и атаке дронов и ракет.

Под ударом, вероятно, оказались военные аэродромы «Бельбек» и «Саки» Подробности сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», работу ПВО подтвердил гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

О том, что в Севастополе слышны взрывы, стало известно около 09:30 по минскому времени.

«С аэродрома Бельбек и из района Инкермана стреляет росПВО, сообщают подписчики. Сбиты ли цели, неизвестно», – отметил «Крымский ветер».

Также жители Севастополя утверждают, что слышали звуки БпЛА над северной частью Севастополя.

Кроме того, как пишут местные Telegram-каналы, якобы Силы обороны Украины наносят комбинированный удар с применением группы БПЛА, ракет «Нептун» и ракет С-200.

Российские паблики сообщают, что «над морем от Тарханкута до Севастополя» фиксируются «от 4-х десятков БпЛА».

Также российские СМИ утверждают, что опасность дроновой атаки существует для Бельбека, Качи, Севастополя, Сак, Новофедоровки и Симферополя.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com