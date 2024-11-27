В Севастополе раздались взрывы: идет атака на аэродромы «Бельбек» и «Саки»
- 27.11.2024, 9:59
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Сообщается о комбинированном ударе дронов, ракет «Нептун» и С-200.
Во временно оккупированном Крыму утром 27 ноября раздались взрывы. Местные сообщают о работе российской ПВО и атаке дронов и ракет.
Под ударом, вероятно, оказались военные аэродромы «Бельбек» и «Саки» Подробности сообщает Telegram-канал «Крымский ветер», работу ПВО подтвердил гауляйтер временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
О том, что в Севастополе слышны взрывы, стало известно около 09:30 по минскому времени.
«С аэродрома Бельбек и из района Инкермана стреляет росПВО, сообщают подписчики. Сбиты ли цели, неизвестно», – отметил «Крымский ветер».
Также жители Севастополя утверждают, что слышали звуки БпЛА над северной частью Севастополя.
Кроме того, как пишут местные Telegram-каналы, якобы Силы обороны Украины наносят комбинированный удар с применением группы БПЛА, ракет «Нептун» и ракет С-200.
Российские паблики сообщают, что «над морем от Тарханкута до Севастополя» фиксируются «от 4-х десятков БпЛА».
Также российские СМИ утверждают, что опасность дроновой атаки существует для Бельбека, Качи, Севастополя, Сак, Новофедоровки и Симферополя.