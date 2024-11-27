«Мощнейший взрыв в Севастополе, похоже на прилет по аэродрому» 2 27.11.2024, 11:38

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Новые подробности комбинированной атаки ВСУ.

Сегодня, 27 ноября, около 8:30 оккупационные власти Севастополя сообщили об угрозе ракетной атаки и атаке беспилотников со стороны Украины.

Местные жители сообщают о работе ПВО и прилетах в районе аэродрома Бельбек и Черноморского ВМУ им. Нахимова, информирует канал «Крымский ветер».

Источник пишет о том, что были звуки, похожие на взрывы в районе аэродромов Бельбек и Нефедовка.

Из-за сильного тумана в самом Севастополе пока сложно говорить о результатах атаки, однако в Сети уже выложили кадры большого густого дыма с территории морского училища.

При этом система ПВО «Панцирь» находится в самом городе между улицами Индустриальной и Географической.

Местные жители пишут о звуках работы ПВО и взрывах, хотя сигнал воздушной тревоги в самом городе не включен.

В 9:30 один из жителей Севастополя написал о «мощнейшем взрыве», и это не работа систем ПВО.

Оккупационные власти пишут о том, что атака на Крым все еще продолжается и поэтому сложно сейчас говорить о результатах работы ВСУ и ВС РФ.

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