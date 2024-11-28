закрыть
28 ноября 2024, четверг, 11:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Сборная Беларуси по гандболу опозорилась в матчах с россиянками

5
  • 28.11.2024, 10:51
  • 2,608
Сборная Беларуси по гандболу опозорилась в матчах с россиянками

Главный тренер белорусок призвал на помощь «общество».

В двух товарищеских матчах в Минске российская команда разгромила соперниц — 34:18 и 43:21. Главный тренер белорусок Валерий Певницкий раскритиковал менталитет своих подопечных, сообщает sport5.by.

«Я понимаю там, что у нас есть проблемы с физической подготовкой и с технической. Но у нас проблемы с психологией… Надоело уже повторять, что вот мы толерантные и добрые белорусы и приехали к нам россиянки и разгромили нас. Вот линейная соперников — это бывшая белоруска, и она забивает нам 10 голов, а мы на площадке с ней обнимаемся, и в этом весь наш менталитет. Мы добрые, а от этого и уступчивые. Это ломать надо не тренеру и команде, а обществу. Надо быть в хорошем смысле агрессивнее», — заявил Певницкий.

Он также назвал молодых гандболисток «инфантильными» и посетовал, что «в России каждый игрок сильнее нашего индивидуально».

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Выглядит многообещающе
Выглядит многообещающе Альфред Кох
Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов