Сборная Беларуси по гандболу опозорилась в матчах с россиянками 5 28.11.2024, 10:51

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Главный тренер белорусок призвал на помощь «общество».

В двух товарищеских матчах в Минске российская команда разгромила соперниц — 34:18 и 43:21. Главный тренер белорусок Валерий Певницкий раскритиковал менталитет своих подопечных, сообщает sport5.by.

«Я понимаю там, что у нас есть проблемы с физической подготовкой и с технической. Но у нас проблемы с психологией… Надоело уже повторять, что вот мы толерантные и добрые белорусы и приехали к нам россиянки и разгромили нас. Вот линейная соперников — это бывшая белоруска, и она забивает нам 10 голов, а мы на площадке с ней обнимаемся, и в этом весь наш менталитет. Мы добрые, а от этого и уступчивые. Это ломать надо не тренеру и команде, а обществу. Надо быть в хорошем смысле агрессивнее», — заявил Певницкий.

Он также назвал молодых гандболисток «инфантильными» и посетовал, что «в России каждый игрок сильнее нашего индивидуально».

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