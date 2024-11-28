Сирийская вооруженная оппозиция начала наступление на Алеппо
- 28.11.2024, 11:31
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Объявлена мобилизация.
В Сирии началось масштабное наступление вооруженной оппозиции на позиции армии диктатора Башара Асада в провинции Алеппо. Оппозиционные войска, получающие поддержку Турции, уже захватили несколько населенных пунктов, а также два танка сирийской армии.
Наступление стало первым большим наступлением оппозиционных сил за последние четыре года. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
В ответ на атаки сирийская армия совместно с российскими военными подняла авиацию для нанесения ударов по позициям повстанцев. Однако оппозиция активно использует ПЗРК (переносные зенитно-ракетные комплексы), нанося значительные потери российским самолетам.
Силы оппозиции, включая фракцию Хайат Тахрир аш-Шам (ХТС), успешно продвигаются к Алеппо. Они уже освободили несколько стратегических городов, среди которых Андзара, Эль-Хота и Кафр-Биссин, и находятся всего в 7,5 км от восточных окрестностей Алеппо. Уже объявлена мобилизация дополнительных сил для наступления на город.