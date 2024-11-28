Микроавтобус врезался в поезд Калинковичи — Гомель

Микроавтобус врезался в поезд Калинковичи — Гомель1
- 28.11.2024, 19:28
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В поезде находилось 35 пассажиров.
Поезд и микроавтобус столкнулись днем 28 ноября на станции Василевичи, сообщили в пресс-службе БелЖД.
ДТП произошло в 14.35. Во второй вагон поезда региональных линий экономкласса № 6478 Калинковичи — Гомель врезался микроавтобус.
«В результате столкновения произошел сход одной колесной пары второй тележки второго вагона», — сообщили в БелЖД.
В поезде на момент аварии находилось 35 пассажиров. Никто из них не пострадал.
Пассажиров поезда отправили со станции Василевичи до станции Гомель в 16.12 другим составом.
В результате происшествия поезд региональных линий экономкласса № 6479 Речица — Калинковичи следовал только до станции Василевичи. Оттуда пассажиров доставляли автотранспортом до конечного пункта маршрута.
«Кроме этого, отменен из обращения поезд региональных линий экономкласса № 6482 Калинковичи — Гомель отправлением из Калинковичей в 16.46», — отметили в БелЖД.
Движение поездов на участке Калинковичи — Гомель было полностью восстановлено к 17.25.