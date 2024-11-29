Южная Корея предоставила Украине первую бюджетную помощь 29.11.2024, 11:16

Куда пойдут деньги?

Украина получила финансовую помощь в размере 100 миллионов долларов от Южной Кореи. Средства будут направлены на укрепление социальной сферы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы украинского правительства Дениса Шмыгаля.

«Это первая бюджетная помощь от наших корейских партнеров, которая будет направлена на поддержку социальной сферы», - добавил Шмыгаль.

По его словам, в 2024 году было заключено соглашение между правительствами стран, которое открывает возможность привлечения финансирования до 2,1 миллиарда долларов.

Поддержка Украины со стороны Южной Кореи

Южная Корея поддерживает Украину во время полномасштабной войны, предоставляя гуманитарную и финансовую помощь. В частности, страна направляет средства на восстановление инфраструктуры, поддержку социальных программ и преодоление гуманитарного кризиса.

Кроме финансовых ресурсов, Южная Корея поддерживает Украину на международной арене, призывая к соблюдению международного права и осуждая агрессию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com