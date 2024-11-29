Китайские и российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи 3 29.11.2024, 11:52

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Сеул поднял свои истребители в ответ.

В пятницу, 29 ноября, пять китайских и шесть российских военных самолетов без уведомления вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи (KADIZ). Инцидент произошел над морем у восточного и южного побережья.

Об этом сообщает Yonhap News Agency. Там подняли так же свои истребители в ответ.

Как сообщил представитель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ), с 9.35 до 13.53 китайские и российские военные самолеты последовательно заходили в зону идентификации противовоздушной обороны Южной Кореи над Восточным морем и водами у южного побережья. Чиновник отметил, что воздушное пространство Южной Кореи нарушено не было.

Китайские и российские военные самолеты вошли в зону ПВО Южной Кореи

Зона противовоздушной обороны не является территориальным воздушным пространством, но обозначена таким образом, чтобы иностранные самолеты могли идентифицировать себя с целью предотвращения случайных столкновений.

Объединенный комитет начальников штабов сообщил, что военно-воздушные силы Южной Кореи обнаружили самолеты до того, как они вошли в зону распознавания КАДИЗ, и приняли «тактические» меры, мобилизовав истребители.

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