ISW: Кадыров «сдал назад» 3.11.2024, 8:43

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Глава Чечни «подыграл» патриарху Кириллу.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что отменил приказ своим солдатам из подразделений «Ахмата» не брать в плен украинских военнослужащих. Он цинично заявил, что об этом его «просили жители Украины».

Хотя такое распоряжение кремлевский приспешник дал вслед за высказываниями патриарха Кирилла по поводу «осуждения жестокости» в рядах путинской армии. Об этом сообщает Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

После украинского удара по российскому университету спецназа в Гудермесе (Чечня) 29 октября Кадыров заявил, что он запретил так называемым спецназовцам из «Ахмата» брать в плен военнослужащих ВСУ во время боев против Украины. Но уже 2 ноября он объявил об отмене этого приказа «в ответ на просьбы украинцев».

Кремлевский приспешник утверждал, что власти республики «получили более двух тысяч писем от жителей Украины», в которых якобы содержались такие «просьбы».

«Письма разного содержания, пишут как женщины, у которых мобилизованы близкие, так и мужчины, находящиеся на линии соприкосновения. Однако объяснение просьбы в каждом заявлении одно и то же: сдаться в плен российским бойцам – это единственный способ остаться в живых для тех, кого отправляют в окопы против своего желания», – утверждал он.

Так Кадыров вновь использовал свои утверждения для продвижения российских информационных операций, подрывающих суверенитет Украины.

«Приказы главы Чечни в который раз демонстрируют культуру жестокости, которую российское военное командование увековечило среди своей армии, а также собственную репутацию жестокости самого Кадырова», – отреагировали в ISW.

Аналитики подчеркнули, что он отменил приказ о запрете брать военнопленных на следующий день после того, как глава контролируемой Кремлем Русской православной церкви московского патриархата (РПЦ МП) патриарх Кирилл 1 ноября «осудил» растущую культуру жестокости и бесчеловечности в армии РФ.

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