ООН потребовала от властей Беларуси срочно помочь политзаключенной Елене Лазарчик

ООН потребовала от властей Беларуси срочно помочь политзаключенной Елене Лазарчик1
- 16.01.2026, 17:41
У женщины серьезные проблемы со здоровьем.
Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин зарегистрировал жалобу на давление в отношении политзаключенной Елены Лазарчик. От властей Беларуси потребовали срочно принять меры для ее защиты.
Правозащитная организация Respect-Protect-Fulfill сообщила, что комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин зарегистрировал их жалобу на дискриминацию политзаключенной Елены Лазарчик:
«Комитет попросил предоставить доступ к медицинской помощи в медицинском учреждении за пределами тюрьмы, обеспечить женщине немедленный доступ к адвокату и надлежащие условия содержания под стражей».
Ранее такие обеспечительные меры комитет ООН предпринимал в отношении Полины Шарендо-Панасюк, Марии Колесниковой и Виктории Кульши.
Елену Лазарчик удерживают за решеткой с 30 декабря 2021 года. Ее осудили на восемь лет якобы за участие в протестах, разжигание вражды, участие в экстремистском формировании и оскорбление Лукашенко.
В октябре 2025 года стало известно, что активистке добавили к сроку полтора года якобы за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения.
За решеткой Лазарчик направляют то в штрафной изолятор, то в ПКТ. У женщины серьезные проблемы со здоровьем.