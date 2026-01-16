ООН потребовала от властей Беларуси срочно помочь политзаключенной Елене Лазарчик 1 16.01.2026, 17:41

Елена Лазарчик

У женщины серьезные проблемы со здоровьем.

Комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин зарегистрировал жалобу на давление в отношении политзаключенной Елены Лазарчик. От властей Беларуси потребовали срочно принять меры для ее защиты.

Правозащитная организация Respect-Protect-Fulfill сообщила, что комитет ООН по ликвидации дискриминации женщин зарегистрировал их жалобу на дискриминацию политзаключенной Елены Лазарчик:

«Комитет попросил предоставить доступ к медицинской помощи в медицинском учреждении за пределами тюрьмы, обеспечить женщине немедленный доступ к адвокату и надлежащие условия содержания под стражей».

Ранее такие обеспечительные меры комитет ООН предпринимал в отношении Полины Шарендо-Панасюк, Марии Колесниковой и Виктории Кульши.

Елену Лазарчик удерживают за решеткой с 30 декабря 2021 года. Ее осудили на восемь лет якобы за участие в протестах, разжигание вражды, участие в экстремистском формировании и оскорбление Лукашенко.

В октябре 2025 года стало известно, что активистке добавили к сроку полтора года якобы за злостное неповиновение требованиям администрации исправительного учреждения.

За решеткой Лазарчик направляют то в штрафной изолятор, то в ПКТ. У женщины серьезные проблемы со здоровьем.

