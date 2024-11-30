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Z-пропагандисты заговорили о потере Россией базы ВМФ в Сирии

  • 30.11.2024, 11:18
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Z-пропагандисты заговорили о потере Россией базы ВМФ в Сирии

Стремительное наступление повстанцев шокировало россиян.

Стремительное наступление сирийских повстанцев в Сирии вызывает серьезную тревогу у российских пропагандистов. После взятия противниками диктаторского режима Асада города Алеппо Z-каналы начали писать об угрозе для российской военно-морской базы в Тартусе, передает «Диалог.UA».

Один из российских каналов пишет, что стремительное наступление повстанцев, «прямое участие турецких военных» и то, как слабо проявили себя войска Асада, бегущие со своих позиций под натиском вооруженной оппозиции, ставит под вопрос наличие у России базы ВМФ в Тартусе.

Пропагандисты признают, что из-за войны против Украины у РФ нет ресурсов для переброски сил в Сирию, даже для защиты одной только базы в Тартусе.

«Если только срочников задействовать... Посмотрим, как все будет развиваться, но риск вполне реален и растет», - сетует Z-канал.

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