Z-пропагандисты заговорили о потере Россией базы ВМФ в Сирии
- 30.11.2024, 11:18
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Стремительное наступление повстанцев шокировало россиян.
Стремительное наступление сирийских повстанцев в Сирии вызывает серьезную тревогу у российских пропагандистов. После взятия противниками диктаторского режима Асада города Алеппо Z-каналы начали писать об угрозе для российской военно-морской базы в Тартусе, передает «Диалог.UA».
Один из российских каналов пишет, что стремительное наступление повстанцев, «прямое участие турецких военных» и то, как слабо проявили себя войска Асада, бегущие со своих позиций под натиском вооруженной оппозиции, ставит под вопрос наличие у России базы ВМФ в Тартусе.
Пропагандисты признают, что из-за войны против Украины у РФ нет ресурсов для переброски сил в Сирию, даже для защиты одной только базы в Тартусе.
«Если только срочников задействовать... Посмотрим, как все будет развиваться, но риск вполне реален и растет», - сетует Z-канал.