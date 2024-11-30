Z-пропагандисты заговорили о потере Россией базы ВМФ в Сирии 30.11.2024, 11:18

3,490

Стремительное наступление повстанцев шокировало россиян.

Стремительное наступление сирийских повстанцев в Сирии вызывает серьезную тревогу у российских пропагандистов. После взятия противниками диктаторского режима Асада города Алеппо Z-каналы начали писать об угрозе для российской военно-морской базы в Тартусе, передает «Диалог.UA».

Один из российских каналов пишет, что стремительное наступление повстанцев, «прямое участие турецких военных» и то, как слабо проявили себя войска Асада, бегущие со своих позиций под натиском вооруженной оппозиции, ставит под вопрос наличие у России базы ВМФ в Тартусе.

Пропагандисты признают, что из-за войны против Украины у РФ нет ресурсов для переброски сил в Сирию, даже для защиты одной только базы в Тартусе.

«Если только срочников задействовать... Посмотрим, как все будет развиваться, но риск вполне реален и растет», - сетует Z-канал.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com