Повстанцы в Сирии добыли еще одну крупную победу в боях с войсками РФ и Асада 30.11.2024, 19:20

Российские военные сворачивают все свои базы в провинциях Алеппо, Хама и Дейр-эз-Зор

Повстанцы в Сирии, начавшие на днях неожиданное и стремительное наступление на Алеппо, на сегодняшний день уже контролируют большую часть этого одного из самых больших сирийских городов, а также полностью взяли под контроль провинцию Идлиб, что стало еще одним серьезным ударом по диктаторскому режиму Башара Асада.

Российские военные сворачивают все свои базы в провинциях Алеппо, Хама и Дейр-эз-Зор и бегут к авиабазе «Хмеймим» на побережье Средиземного моря, пишет Reuters (перевод — dialog.ua.

Успех повстанцев признало командование войск Асада. Оно подтвердило потерю большей части Алеппо, заявив, что оппозиционеры атаковали большими силами с разных направлений, что вынудило «асадовцев» отступать.

При этом свое отступление они называют «передислокацией, направленной на укрепление линии обороны», и обещают подготовить контратаку.

Наступление повстанцев проходило из удерживаемых ими районов на северо-западе страны, которые находятся вне досягаемости режима Асада.

Накануне сирийская и российская авиация нанесли удары по жилым кварталам, заправочной станции и школе в Идлибе, в результате чего погибли четверо мирных жителей, еще шесть человек получили ранения, информирует Сирийская гражданская оборона.

Два сирийских военных источника рассказали агентству, что правительство Асада закрыло аэропорт Алеппо и дороги в город. Кремль пообещал сирийскому режиму оказать дополнительную помощь в течение 72 часов.

В Сирии всё развивается очень быстро.

1. «Хайят Тахрир аш-Шам» (на карте зеленые) расширяют зону контроля в Алеппо, но полностью город они еще не захватили.

Но, что куда важнее, посмотрите на их продвижение на южном фланге - там они рвут в буквальном смысле, уже взяв под контроль авиабазу Абу-эд-Духур.

2. Параллельно Курдские отряды самообороны (YPG), которые составляют основу Сирийских демократических сил (СДС), двинулись с севера (на карте желтым) и стремительно занимают позиции отступивших правительственных войск Асада.

По данным сирийского оппозиционного ресурса SOHR, курды уже присутствуют в северном районе Алеппо под названием Шейх Наджар - это критический промышленной район города. Также сообщается об их захвате Международного аэропорта Алеппо к юго-востоку от города.

И в качестве бонуса. Reuters со ссылкой на источники, знакомых с турецкой разведкой: Турция дала зеленый свет операции и поддерживает повстанцев их ХТШ.

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