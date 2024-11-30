В Москве начались массовые облавы на призывников 5 30.11.2024, 21:50

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В том числе и на тех, кто признан негодным к службе.

Число задержаний призывников в Москве выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Так, за весь 2023 год было задержано 87 молодых людей призывного возраста, из которых 23 смогли избежать отправки в войска.

За неполный 2024 год эта цифра уже достигла 225 человек, из них благополучно покинуть сборный пункт удалось 66, пишет The Moscow Times.

Задерживают в том числе и тех, кто признан негодным к службе, или имеет диагноз, исключающий призыв в армию. Юристы «ПризываНет» поделились с каналом несколькими такими историями. Германа С., страдающего бронхиальной астмой (диагноз, исключающий службу), ранее признали годным. Он обжаловал решение в суде, но был задержан при повторном визите в военкомат для получения повестки на контрольное медосвидетельствование. Григория, признанного негодным, забрали прямо с работы. Илья К., также имеющий непризывной диагноз, был задержан по дороге с работы, после чего его сначала доставили в отдел полиции, а затем на сборный пункт.

По данным правозащитной организации «Школа призывника», в ноябре 2024 года в Москве участились массовые облавы на людей призывного возраста. Задержания происходили на улицах, в метро, а иногда и дома. После этого призывников доставляли в отделы полиции или на сборный пункт на Угрешской улице. Многие из них перед этим получали электронные повестки через портал mos.ru.

В середине ноября стало известно, что московские военкоматы начали рассылать призывникам смс-уведомления об ограничениях за неявку по повестке. Среди ограничений — запрет на выезд из России, а также запрет распоряжаться недвижимостью, регистрировать самозанятость и ИП, получать загранпаспорт, брать кредиты и регистрировать транспорт. Получившим уведомления угрожали уголовной ответственностью и просили срочно явиться на сборный пункт.

Ранее «Школа призывника» сообщала о массовом требовании московскими военкоматами заполнять анкеты о допуске к государственной тайне. Призывников отказывались отпускать из пунктов без заполнения документа, хотя такие действия незаконны. Доступ к гостайне выдается только тем, кто работает с секретной информацией или служит в секретных частях. Отказ от заполнения анкеты не влечет ответственности, подчеркивают правозащитники, и советуют избегать подписания таких документов.

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