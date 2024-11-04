«На выборах в США могут быть сюрпризы» 1 4.11.2024, 15:58

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С чем кандидаты подходят к решающему дню.

Президентские выборы в США состоятся уже завтра. Это будут 60-е президентские выборы в истории страны, на которых будет избран 47-й президент. После того как действующий президент Джо Байден, изначально планировавший баллотироваться на второй срок, вышел из гонки, кандидатами от двух ведущих партий стали вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и 45-й президент США Дональд Трамп от Республиканской партии.

С чем кандидаты подходят к выборам? Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским дипломатом и политологом, директором Центра оборонных стратегий Александром Харой:

— Самое главное, что они идут очень вплотную один к одному. Особых сюрпризов ожидать в последний день не стоит. Однозначно понятно, что есть достаточное количество штатов, которые уже давным-давно определились.

Самая главная интрига находится в том, как будут голосовать семь ключевых штатов — «swing states», которые меняют свое мнение. И там разница не больше 2% между кандидатами, в рамках статистической ошибки. Например, в Аризоне 2,1% лидирует Трамп, но это не гарантирует, что он там выиграет. А в чрезвычайно важном для этих выборов штате Пенсильвания вообще разница 0,1%.

Можно отметить, что Камала Харрис пытается достучаться до молодежи и избирателей мужского пола. Поскольку женщины, учитывая достаточно агрессивные заявления Трампа и его окружения в отношении права на аборт и так далее, в большей мере склоняются ближе к Камале Харрис. Молодежь в большей мере является сторонником Камалы Харрис, но они более, скажем так, фригидны, если это можно так назвать назвать, и не особо хотят принимать участие в выборах. Она пытается достучаться до этой группы, которая может изменить ситуацию.

Трамп, соответственно, пытается перехватить инициативу на этом поле. Если они не будут делать ошибок, каких-то очень скандальных заявлений, то что-то кардинально не поменяется. Поэтому, скорее всего, нас ожидают результаты около ничьей, а тогда будут задействованы судебные механизмы и так далее. То есть не как это было в 2020 году, там тоже были судебные процессы, но больше о признании недействительным какого-то количества голосов.

Идет достаточно жесткое противостояние, и пока что делать ставку на кого-то из этих кандидатов достаточно сложно. Следует сказать, что вопрос же не только в президентских выборах, а выборах в Сенат и Палату представителей. Там с большей долей вероятности большинство будет у республиканцев. Однако еще есть время, и, соответственно, могут быть сюрпризы.

— Может ли у кого-то из кандидатов быть какой-то скрытый потенциал, который не отображается в опросах?

— Тут с опросами общественного мнения беда в том, что последние 10 лет они не очень точно показывают результаты выборов. Во-вторых, сейчас, учитывая достаточно агрессивную риторику Трампа, некоторые независимые организации, которые проводят опросы общественного мнения, стараются давать консервативные оценки двум кандидатам, чтобы не разозлить Трампа, не получить какую-то волну гнева и так далее. Поэтому здесь, конечно, может быть определенный запас.

Естественно, что и республиканцы, и демократы пытаются в некоторых случаях завысить и показать максимально возможные высокие результаты для своего кандидата, чтобы сделать определенные рамки и подстегнуть избирателей, которые колеблются, выбрать победителя.

В Айове очень неожиданно Камала Харрис неплохо оторвалась от Дональда Трампа, но это начальный этап. На данный момент порядка 60 миллионов из 430 проголосовали и, в принципе, достаточно неплохой результат показала Камала Харрис. Но это не значит, что она может выиграть на этой тенденции, потому что, во-первых, есть же голосование очное, а есть по почте.

Естественно, почта требует определенного времени. Поэтому запас возможен здесь не по причине того, что его не учли, а потому что организации, которые проводят опросы общественного мнения, представляют свой результат и держатся консервативных оценок.

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