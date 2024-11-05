WSJ: Россия пыталась устроить теракты на самолетах в США
- 5.11.2024, 9:10
- 1,958
Раскрыты детали операции.
Россию подозревают в планировании отправки зажигательных устройств на самолеты, следующие в США. Два устройства, которые вспыхнули в Европе, были частью тайной операции РФ по установке их на грузовых или пассажирских судах.
Известно, что два взрыва произошли в июле 2024 года на складах логистической компании DHL в Германии и английском Бирмингеме, говорится в материале The Wall Street Journal.
Сотрудники западных служб безопасности заявили, что оба инцидента были частью тайной российской операции, которая имела целью осуществить теракты на грузовых или пассажирских самолетах, летевших в США и Канаду, говорится в материале.
Следователи уже выяснили, что изготовленные устройства - электрические массажеры, имплантированные легковоспламеняющимся веществом на основе магния. В разведке убеждены, что за диверсионно-взрывной компанией стоит российское ГРУ.
В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков, которого The Wall Street Journal попросил прокомментировать, в очередной раз все отрицал.
«Мы никогда не слышали никаких официальных обвинений. Это традиционные необоснованные инсинуации СМИ», - сказал он.
По заявлению европейских властей, Россия стоит за расширенной диверсионной кампанией, в частности, поджоги в Британии и Чехии, атаки на трубопроводы и кабели передачи данных в Балтии, вмешательство в водоснабжение в Швеции и Финляндии.