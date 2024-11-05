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Впечатляющая победа Санду

  • Стефан Вольф
  • 5.11.2024, 11:08
  • 1,776
Впечатляющая победа Санду
Майя Санду

Что спасло Молдову от Кремля.

Победа Майи Санду во втором туре выборов в Молдове показала, что вмешательство Москвы ограничено

После кампании, омраченной широко распространенными и достоверными обвинениями о массовом вмешательстве России и пророссийских агентов, действующий президент Молдовы Майя Санду во втором туре президентских выборов получила еще одну каденцию.

Согласно предварительным результатам, опубликованным Центральной избирательной комиссией страны 3 ноября, Санду обошла своего соперника во втором туре Александра Стояногло, набрав 55% голосов при более высокой, чем в первом туре 20 октября, явке избирателей.

Между действующим президентом и ее соперником — более 180 тысяч голосов. В стране, где чуть больше трех миллионов населения, это значительный отрыв, особенно если сравнивать с очень малым отрывом в голосовании «за» на референдуме в поддержку евроинтеграции, который состоялся в тот же день, что и первый тур президентских выборов. Тогда Санду заняла первое место с 42% поддержки, а Стояногло получил 26%. Но в опросе по евроинтеграции только 10 тыс. голосов разделяли голоса «за» и «против».

Санду, которая проводила предвыборную кампанию на категорически проевропейской платформе, победила, несмотря на пророссийское вмешательство и нагнетание страха, а также кампанию Стояногло, который подчеркивал важность хороших отношений как с Москвой, так и с Брюсселем.

Санду спасла сильная поддержка избирателей в диаспоре

Результаты выборов в Молдове, несомненно, станут облегчением не только для Санду и ее сторонников, но и для западных партнеров Молдовы. Это первый случай, когда всенародно избранный президент выиграл второй срок в крошечном бывшем советском сателлите, не имеющем выхода к морю. Страна граничит с Румынией и Украиной и имеет небольшой, но значительный сепаратистский регион Приднестровья, что является постоянным напоминанием о влиянии Москвы в регионе.

Выборы в Молдове демонстрируют явные различия с результатами парламентских выборов в Грузии 26 октября, на которых откровенно пророссийская партия Грузинская мечта победила на выборах. Их считают ни особо свободными, ни справедливыми. Как утверждают оппозиционный президент Грузии и западные социологи, результаты выборов были сфальсифицированы.

Победа Санду, наоборот, демонстрирует как привлекательность идеи европейского будущего, так и ограничение российского вмешательства. Однако понятный энтузиазм относительно результатов выборов в Молдове также должен быть сдержан более тщательным анализом некоторых глубоко укоренившихся общественных расколов, которые выборы лишь подтвердили, а также трудностей, ожидающих страну впереди.

Глубокие разногласия

Победа Санду в целом выглядит впечатляюще. Но она не выиграла голосование в самой Молдове, где Стояногло опередил ее примерно на 30 тыс. голосов. Санду, как и на референдуме в ЕС, спасла сильная поддержка избирателей в диаспоре, где она получила почти в пять раз больше голосов, чем Стояногло.

Чуть более 270 тыс. голосов (83%) молдаван, проживающих за рубежом, преимущественно в Западной Европе и Северной Америке, помогли ей уверенно пересечь финишную черту. Могут быть веские причины не различать голоса, поданные в Молдове и за ее пределами, но оптика здесь не самая лучшая.

Общий отрыв Санду не может затмить тот факт, что ее сторонники внутри страны преимущественно сосредоточены в столице и центре страны. В столице Кишиневе, в центре Молдовы, Санду получила 57% голосов, что составляет почти треть от общего количества голосов, отданных за нее в стране. На севере и юге страны наибольшую долю голосов в целом получил Стояногло.

Во втором по величине городе страны, Бельцах на севере, он получил 70% голосов, тогда как Санду — 30%. В южном автономном регионе Гагаузия, рассаднике пророссийской, антиевропейской активности, Санду получила менее 3%. В Приднестровье за Санду проголосовало лишь 20%.

Эти результаты не являются неожиданными, учитывая итоги первого тура выборов. Но они свидетельствуют о падении поддержки Санду по сравнению с 2020 годом, когда она победила действующего в то время лидера социалистической партии Игоря Додона. Четыре года назад Санду получила на 250 тыс. голосов больше, чем Додон, получив почти 58% голосов избирателей. Тогда она также получила подавляющую долю голосов диаспоры, а также победила Додона в большинстве избирательных округов на юге страны.

На этих выборах Додон агитировал за Стояногло, но значительная часть поддержки претендента, вероятно, была получена благодаря массированной пророссийской кампании вмешательства, которая играла на страхах и разочарованиях многих молдаван. Промосковские месседжи имели целью сыграть на опасениях относительно втягивания в войну России против Украины.

Но было также разочарование правительством, которое не достигло значительного прогресса в проведении крайне необходимых антикоррупционных реформ. Санду возглавляла страну во время серьезного кризиса стоимости жизни после пандемии Covid-19, который усугубился войной восточного соседа Молдовы. Партия Санду — Партия действия и солидарности (PAS), получила подавляющее большинство на выборах 2021 года — поэтому неудачи правительства рассматриваются как неудачи Санду и ее повестки дня.

Будущие вызовы

То, что Санду снова победила на президентских выборах, да еще и вопреки таким сложностям, демонстрирует ее стойкость. Но нельзя считать данностью победу ее партии на парламентских выборах осенью 2025 года. Вполне возможно, что в следующем году она будет вынуждена к трудному «сожительству» с социалистами, которые, вероятно, возглавят правительство. В парламентской демократии, в которой полномочия правительства значительно превышают полномочия президента, это может существенно замедлить переговоры о вступлении Молдовы в ЕС.

Но некоторая надежда есть. Победа Санду четко демонстрирует границы российского вмешательства. Есть основная часть молдавского электората, на которую не может повлиять российская дезинформация или подкуп избирателей. Это основа, на которой Санду и ее партия PAS могут строить свою работу.

Возможно, важнее то, что Санду и Стояногло отправили сигналы примирения накануне выборов. Стояногло подчеркнул важность уважения к результатам демократического процесса и выразил надежду, что теперь молдаване выйдут за пределы ненависти и раскола. Санду признала обеспокоенность тех, кто не голосовал за нее, и пообещала быть президентом всех молдаван и работать над дальнейшим развитием страны.

Если они оба сдержат свое слово, Молдова может наконец покончить с прошлым постоянных политических кризисов и экономической стагнации.

Стефан Вольф, The Conversation (перевод — NV)

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