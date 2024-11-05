В Орше за «экстремизм» судили трех человек
- 5.11.2024, 11:26
Среди них — известный педагог, которая готовила стобалльников и победителей олимпиад.
В Орше за «экстремизм» 4 ноября судили трех человек. Одна из них — известный педагог Наталья Сизинцева, пишет телеграм-канал «Витебск, я гуляю!».
Наталья Сизинцева — учительница истории и обществоведения гимназии № 2. Она подготовила выпускников-стобалльников и победителей республиканских олимпиад по обществоведению.
По данным «Витебск, я гуляю!», педагогу вменили ч. 2 ст. 19.11 КоАП (Распространение экстремистских материалов). Судил учительницу Николай Драгунов. Итог заседания правозащитникам неизвестен.