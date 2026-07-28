У Зеленского появляется сильнейший ход Андрей Пионтковский

28.07.2026, 9:47

Андрей Пионтковский

Во-первых, в Кремле идет государственный переворот.

Друзья Украины во всем мире впервые так единодушно оптимистичны накануне очередной встречи Зеленского и Трампа в Белом Доме. После сенсационного демарша Токаева многие предполагают, что по результатам встречи Трамп настоятельно пригласит Путина и Зеленского на трехсторонние переговоры о немедленном прекращении огня по формуле «где стоим».

Скорее всего, Трамп именно это и собирается сделать в день прощания с великим американцем и другом Украины сенатором /Линдси Грэмом. Полагаю, однако, что на этот раз Зеленский обладает (если воспользоваться излюбленной лексикой Трампа) настолько сильными картами, что он способен нанести Путину в Вашингтоне гораздо более сокрушительный удар.

Их две. Во-первых, в Кремле идет государственный переворот. Классический для фашистского режима, столкнувшегося с неотвратимостью военного поражения заговор фашистской верхушки (в нашем случае чекистской корпорации) с целью остаться во власти и по возможности смягчить геополитические последствия поражения. Первой задачей в подобных раскладах становится устранение фюрера. Ничего личного. Просто вместе с ним «не соскочить».

Во-вторых, КНР вступила в деловой контакт с новыми потенциальными руководителями России, одобрило их намерения и позволила себе в течение последних недель целый ряд, мягко говоря, недоброжелательных жестов в адрес текущего руководства России. Так в унисон с этими возникающими строчками в правом верхнем углу экрана постоянный представитель КНР в СБ ООН Фу Конг именно сейчас настоятельно призывает Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия и приступить к полномасштабному урегулированию конфликта на основе принципа соблюдения территориальной целостности всех государств.

Представитель Председателя Си в ООН товарищ Фу Конг как бы напутствует Президента Зеленского к завтрашней встрече с Президентом Трампом.

У Зеленского появляется 28 июля сильнейший ход:

Поблагодарить Президента Трампа за его благородную инициативу и тактично проинформировать его, насколько и другой масштабный государственный деятель близок к такой же позиции. Вы даже не представляете, господин Президент, с каким восторгом вся мировая общественность встретит Вашу смелую, яркую, нестандартную, щедрую идею – предложить Председателю Си совместно призвать, нет!, совместно потребовать от Украины и России немедленно прекратить военные действия!

Полученная Вами совместно с Си Нобелевская премия Мира не только справедливо отметит заслуги выдающихся людей, остановивших кровопролитие в двух странах, но и станет символическим замковым камнем архитектуры мировой безопасности XXI века.

Андрей Пионтковский, kasparovru.com

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