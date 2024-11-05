Иран готовит в Москве неприятный «сюрприз» 1 5.11.2024, 15:42

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Россию ждет обвал цен на нефть.

У России на горизонте серьезные проблемы из-за риска обвала цен на нефть. Иран принял решение в срочном порядке нарастить производство нефти на 250 000 баррелей в сутки, что нанесет новый удар по мировым ценам, опустив их еще ниже.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления правительства страны.

Первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф отметил, что это имеет решающее значение для поддержки иранской экономики в текущих условиях. На данный момент Иран производит 3,2 млн баррелей в сутки. Решение Ирана, вероятно, связано с изменениями в политике Саудовской Аравии. Королевство намерено отказаться или, по крайней мере, значительно скорректировать свое участие в сделке ОПЕК+ в сторону прекращения дальнейшего сокращения добычи нефти.

Вместе эти действия могут обрушить цены на нефть ниже 60 долларов за баррель, что станет тяжелым ударом для России.

Российский экономический аналитик Анатолий Несмиян подчеркивает, что Саудовская Аравия как ключевой участник сделки добровольно сокращала добычу, чтобы компенсировать недобросовестное исполнение соглашения рядом стран-подписантов, включая Россию.

Однако это стало слишком тяжелым бременем для бюджета страны, а сама сделка практически перестала выполнять свою функцию, так как США и другие производители просто занимали те объемы, которые «освобождали» страны ОПЕК+.

С декабря Саудовская Аравия начнет увеличивать добычу и экспорт, переходя к новой стратегии: перестать поддерживать цену на нефть и компенсировать выпадающие доходы за счет роста доли на рынке. Это приведет к снижению цен на нефть в среднесрочной перспективе.

«Больше всего пострадают страны-изгои, такие как Иран, Россия, Венесуэла, Ливия, а также страны с недостаточным технологическим уровнем, к которым можно отнести, например, Нигерию. Для них падение цены будет иметь тяжелые последствия. У России почти не осталось месторождений с легкоизвлекаемой нефтью, а для тяжелых месторождений наступает технологический предел — без внешней помощи добывать нефть на сильно обводненных и истощенных месторождениях становится все труднее, поэтому наращивать добычу и экспорт в условиях санкций будет либо крайне непросто, либо невозможно», — подчеркивает эксперт.

В Иране схожая ситуация с санкциями и технологической отсталостью, но пока еще относительно доступные для добычи месторождения, поэтому иранцы намерены превентивно увеличить добычу, рассчитывая синхронизировать свои действия с саудитами и не позволить им захватить иранскую долю на рынке.

Судя по всему, падение цен на нефть уже учтено в планах, и теперь производители будут исходить из этой новой ситуации, добавляет Несмиян.

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