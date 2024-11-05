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Япония отправила в космос первый в мире деревянный спутник

  • 5.11.2024, 21:02
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Япония отправила в космос первый в мире деревянный спутник

Экологический спутник будет находиться на орбите в течение шести месяцев.

Первый в мире деревянный спутник, построенный японскими исследователями, был запущен в космос 5 ноября в рамках раннего испытания использования древесины при исследовании Луны и Марса. Об этом сообщает Reuters.

Аппарат LignoSat, разработанный Киотским университетом и жилищно-строительной компанией Sumitomo Forestry, будет доставлен на Международную космическую станцию в рамках миссии SpaceX, а затем выведен на орбиту на высоте около 400 км над Землей. Спутник размером с ладонь призван продемонстрировать космический потенциал возобновляемого материала.

После развертывания LignoSat будет находиться на орбите в течение шести месяцев, а электронные компоненты на его борту будут измерять, как древесина выдерживает экстремальные условия космоса, где температура колеблется от -100 до +100 ℃ каждые 45 минут, пока спутник движется по орбите из темноты к солнечному свету.

Профессор лесного хозяйства Киотского университета Кодзи Мурата отметил, что в начале 1900-х годов самолеты делали из дерева, так что возможен и деревянный спутник. По его словам, в космосе древесина более долговечна, чем на Земле, поскольку там нет воды и кислорода, которые могли бы ее сгноить или воспламенить.

Исследователи утверждают, что деревянный спутник также минимизирует воздействие на окружающую среду в конце своего срока службы. Обычные металлические спутники при выводе в атмосферу по окончанию срока службы создают частицы оксида алюминия во время возвращения, но деревянные просто сгорят с меньшим загрязнением атмосферы Земли.

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