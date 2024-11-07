«Я ничего не знаю о России. И был дураком» 3 7.11.2024, 11:08

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Как в РФ африканских мигрантов обманом вербуют на войну.

С начала года 3344 иностранца, отправившихся на войну с Украиной, получили гражданство России, сообщили в МВД. Кремлевская пропаганда регулярно показывает сюжеты, как в российскую армию вступают так называемые добровольцы из «дружественных» или «нейтральных» африканских стран. Кого-то из них вербуют в университетах, других заманивают на фронт обманом или даже шантажом. The Insider пообщался с африканцами, которые поехали в Россию в поисках лучшей жизни, но оказались в окопах, а потом — в украинском плену. Одному, как он утверждает, военный контракт подсунули под видом рабочего, второму обещали службу охранником.

«Депортация или контракт с Минобороны»

Иностранцы участвуют в войне в Украине с обеих сторон с 2014 года. По приблизительным подсчетам, в боях на Донбассе отметились около двух тысяч граждан свыше 50 стран, причем 75% из них воевали на стороне пророссийских сил. Больше всего — из Беларуси (800 человек), Германии (160), Грузии (150), Сербии (100) и США (30). Значительная часть иностранных добровольцев находились в составе так называемой Интернациональной бригады «Пятнашка» и ЧВК Вагнера.

В марте 2022 года министр обороны Сергей Шойгу рассказал Владимиру Путину об «огромном количестве заявок» от добровольцев из разных стран, желающих приехать на войну против Украины. По его словам, только на Ближнем Востоке таковых оказалось 16 тысяч человек. Путин поручил «помочь им перебраться в зону боевых действий». Насколько можно было судить из последующих пояснений, речь шла о сирийских и, возможно, иных арабских формированиях (связанных с проиранскими группами), принимавших участие совместно с российскими военными в вооруженном конфликте в Сирии. Сирийцы действительно завербовались в российские подразделения, правда, не в официальную армию, а в ЧВК Вагнера, и не столько для участия в украинской войне, сколько для поддержки операций в Африке. В июле 2022 года Евросоюз ввел санкции против 10 сирийцев, замешанных в организации вербовки арабских наемников. Новости о выходцах из Сирии, которых обманом принуждают заключать контракты с Минобороны РФ, до сих пор появляются с завидной регулярностью (1, 2, 3). Сообщается также о вербовке в ряды Вооруженных сил России (в том числе мошенническим путем и шантажом) выходцев с Кубы, из Сомали, Непала, Индии, Шри-Ланки и других стран.

Летом агентство Bloomberg, ссылаясь на официальных лиц из Европы, сообщило, что Россия вербует в армию студентов и рабочих из Африки. Кремлевская пропаганда этого не скрывает: государственные телеканалы снимают репортажи с отправляющимися на войну иностранцами, а фото и видео с их участием регулярно появляются в провоенных телеграм-каналах, где они представляются как добровольцы.

В частности, в псковской новостной программе «Вести» в мае 2024 года показали группу иностранцев, готовившихся к отправке на войну в Украину. Среди них — Ламин Джатта, уроженец Гамбии, который на камеру говорил о своей любви к России и желании сражаться за нее. Однако, как рассказал The Insider его друг, Ламин изначально прилетел в Беларусь по студенческой визе летом 2023 года, но учеба не была его целью.

Вместе с другими мигрантами он планировал нелегально пересечь беларусско-латвийскую границу, чтобы попасть в Германию или Нидерланды. После неудачной попытки он отправился на заработки в Россию, где попал под облаву. По словам друга, Ламину предложили выбор: депортация на родину или контракт с Минобороны России. В августе его семья получила известие о гибели Ламина на войне в Украине.

Ламин не единственный, кто приехал в Беларусь или Россию для транзита в Европу, но оказался на передовой в Украине. По похожей схеме работают вербовщики сирийских граждан. Об одной из таких подставных фирм, The Insider уже рассказывал ранее. Компания пермского бизнесмена Сергея Мерзлякова и его партнера Халеда аль-Амири изначально организовывала потоки беженцев из стран Африки и Ближнего Востока, чтобы спровоцировать миграционный кризис на границах. Теперь эта же инфраструктура, как выяснилось, используется для вербовки мигрантов в армию. В социальных сетях граждан из арабских стран открыто привлекают подписать контракт с Минобороны, обещая российское гражданство и зарплату в 2,2 тысячи долларов.

За наемничество российские власти обещают разные бонусы. Согласно указу, подписанному Владимиром Путиным в январе 2024 года, иностранцы, заключившие контракт на службу сроком не менее одного года в период «СВО», действительно могут претендовать на получение российского паспорта.

Как и где воюют иностранцы

До сих пор в зоне боевых действий не появлялось свидетельств регулярного использования российским командованием сколько-нибудь крупных подразделений, укомплектованных иностранными «добровольцами», для выполнения задач на передовой. По всей видимости, небольшие группы граждан стран дальнего зарубежья задействованы в тылу и лишь эпизодически участвуют в штурмах. Об этом косвенно говорит и статистика задокументированных на основе сообщений в открытых источниках потерь среди иностранцев.

По состоянию на декабрь 2023 года было известно о 254 иностранных гражданах, «воевавших и погибших в Украине в составе российских формирований». Общие подтвержденные потери в войне на тот момент составляли 38 261 человек, то есть на иностранцев приходилось менее 1%. Кроме того, больше всего среди погибших иностранцев было граждан бывших республик Советского Союза: Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана и Беларуси.

Еще один косвенный признак не самого большого значения иностранцев для армии России непосредственно на поле боя — мизерное количество пленных. В украинских лагерях для военнопленных находятся десятки (а не сотни или тысячи) таких военных, причем за последний год никого из них не меняли, поскольку российские власти не обращаются с соответствующими запросами, а на родине многим грозит уголовное преследование за наемничество.

Первый случай гибели завербованного для войны в Украине иностранного гражданина был зафиксирован в сентябре 2022 года. 23-летний студент МИФИ из Замбии Лемехани Натан Ньиренда отбывал срок в российской тюрьме и там записался в ЧВК Вагнера. По некоторым оценкам, летом 2024 года в ВС РФ насчитывалось свыше 600 военнослужащих из Африки.

В апреле 2024 года правительство Непала оценивало количество сограждан, воюющих в Украине, в 246 человек. К сентябрю 2024 года известно о гибели как минимум 40 граждан Непала, не менее 174 человек сумели покинуть ряды ВС РФ и вернулись домой.

В соседней Индии к сентябрю 2024 года завербовали 91 человека, девять успели погибнуть. Сообщалось, что об увольнении индийских граждан из российской армии и их отправке на родину с Путиным договорился лично премьер-министр Нарендра Моди.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (The Syrian Observatory For Human Rights), на сентябрь 2024 года в ВС РФ насчитывается две тысячи сирийских наемников, но подтвержденное количество погибших не превышает 10 человек.

Министерство иностранных дел Шри-Ланки в июне 2024 года заявило, что российские коллеги пообещали прекратить вербовать граждан страны для участия в войне против Украины. В боевых действиях участвовали 288 выходцев из Шри-Ланки, 16 человек погибли.

«Бумаги были на русском, я не знал, что подписываю»

О том, что на фронте иностранные наемники часто оказываются вынужденно, рассказывают собеседники The Insider. Ричард из Сьерра-Леоне (небольшое государство на западе Африки, где за последние пятьдесят лет произошло семь удачных военных переворотов и шесть неудачных, в середине 1990-х — начале 2000-х годов в стране бушевала гражданская война) приехал в Россию в ноябре 2023 года в поисках обычной гражданской работы. В родной стране он прослужил в вооруженных силах более десяти лет.

«Я бросил школу в раннем возрасте, когда умер мой отец, и у меня не осталось родственников, которые могли бы обо мне позаботиться. Чтобы заработать, я вступил в армию своей страны, Сьерра-Леоне. Сейчас у меня двое детей — мальчик и девочка. Дочь всегда была умной и говорила мне, что хочет стать врачом. Я сказал ей: «Хорошо, я постараюсь сделать все возможное, чтобы ты смогла достичь своей мечты».

В Сьерра-Леоне самые низкие зарплаты не только в Африке, но и во всем мире (средняя зарплата в месяц 40 долларов. — Прим. The Insider). Я несколько лет копил деньги и наконец нашел возможность поехать в Россию по туристической визе. В другие страны можно было поехать, только если у тебя было 15−20 тысяч долларов, а переезд в Россию обошелся мне примерно вдвое дешевле — в 7 тысяч. Я планировал найти работу и сразу начать отправлять деньги своей семье».

Заняв деньги у родственников и собрав все накопления, Ричард отправился получать туристическую визу в Гвинею, так как в его родном Сьерра-Леоне нет российского посольства. 24 ноября 2023 года виза была готова, и Ричард с несколькими пересадками полетел в Санкт-Петербург. Трудоустроиться в России без разрешения на работу и знания русского языка оказалось сложнее, чем предполагал Ричард. После приезда в Санкт-Петербург он сидел без дела и только платил за отель и еду. Через пару недель Ричард решил связаться с турагентом, который содействовал ему в получении визы, чтобы тот помог ему в трудоустройстве. При оформлении въездных документов с Ричардом через мессенджеры общался сотрудник «Азимут Тур Сервис»:

«Мне не удалось встретиться с ним лично даже после прибытия в Санкт-Петербург. Если я пытался позвонить ему напрямую, он не отвечал. Это было странно.

Агент сказал: «Я пришлю такси, оно отвезет тебя в место, где тебя ждет человек, чтобы оформить документы». Никто меня не спросил, хочу ли я подписать контракт на военную службу или нет. Бумаги были на русском языке, и я не понимал, что там написано. От меня требовалась только подпись.

Спустя какое-то время агент перезвонил и сказал: «Эй, Ричард, они приняли твой контракт». Я спросил: «Какой контракт?» Он ответил, что это работа, но для начала мне нужно будет пройти обучение, чтобы получить опыт. Я согласился. Мой контракт приняли 7 декабря 2023 года. 10 декабря мне сказали взять с собой все свои вещи, и мы уехали из Санкт-Петербурга в Ростов».

В Ростове-на-Дону Ричарда встретили, посадили в автобус и повезли в неизвестном направлении.

«Стекла были покрыты снегом, и я почти ничего не видел снаружи. Я понял, что оказался на военной базе, только когда мы вышли из автобуса».

Ричарду объяснили, что ему предстоит пройти двухнедельную военную подготовку, а затем отправиться в зону боевых действий на Донбасс.

«У нас забрали документы и телефоны. Через пару дней мне вернули телефон, и я написал агенту: «Что я делаю на военной базе?» Он ответил: «Ричард, ты подписал контракт с армией. Это самый простой способ получить документы, и они заплатят тебе за заключение контракта» Мне не назвали точную сумму выплаты, но сказали, что моя месячная зарплата составит две тысячи долларов. Агент сказал, что через год службы я получу гражданство и мне найдут жилье.

Я сказал: «Нет, это не то, чего я хочу. Я не хочу быть в армии, потому что уже много лет служил». Он ответил, что не может ничего с этим поделать, так как контракт уже подписан. Я продолжал настаивать, что не хочу этого контракта, и тогда он заблокировал мой номер, я больше не мог с ним связаться».

Через две недели Ричарда и его сослуживцев переправили на новое место — как оказалось, уже на территорию Украины.

«У меня был русский товарищ, который немного говорил по-английски. Я спросил его: «Где мы находимся?» Он ответил: „Ты сейчас в Украине“. Я в недоумении спросил: «Что я здесь делаю?» Он ответил: «Ты не знаешь? Ты подписал контракт». Я был очень напуган. Начались тренировки, и я продолжал настаивать, что не хочу продолжать службу. Командир тогда ответил, что отменить контракт — не в его силах».

На базе в Донецке россияне держали новобранцев под строгой охраной.

«Куда бы мы ни пошли, за нами следовали люди с оружием. Даже в туалет. Потом я узнал, что многие из российских солдат были заключенными, которые подписали контракты, чтобы после года на фронте выйти на свободу. Я подумал: почему мы должны быть на тех же условиях? Мы ведь не сидели в тюрьме и не имеем проблем с законом, почему нас держат под таким же контролем?»

Поначалу Ричарду разрешили заниматься хозяйственными делами. Однако потом его отправили на другую позицию, где ему пришлось идти на штурм.

«Хотя мы все подписываем одинаковые контракты, большинство иностранцев отправляют на передовую, а «настоящие» солдаты остаются позади, наблюдают и ждут момента, чтобы захватить позицию. По этой системе нас использовали.

Командир со следующей позиции отправил меня и еще двоих военных штурмовать какой-то бункер. Я спросил его, как возможно втроем захватить бункер, если мы под огнем артиллерии, танков и снайперов, а над нами еще и дроны. Он ответил, что мы должны подчиняться приказам.

На следующее утро мы выдвинулись на позицию. До этого мы продвигались на 30, 50, максимум 100 метров, но теперь преодолели более 250 метров. Но на этом последнем участке украинские силы нас заметили».

В итоге подразделение попало в засаду, сам Ричард был ранен в ногу. Им удалось укрыться в полуразрушенном здании, где они провели неделю без еды, воды и связи.

«Нам приходилось пить мочу, потому что у нас не было воды. Связи не было, и никто не знал, где мы. На нас сбрасывал гранаты дрон.

В конце концов нам удалось связаться с другими подразделениями. Командир одного из них пообещал отправить нам еду и воду. Но никто так и не пришел. Нас эвакуировали только вечером седьмого дня.

Моя раненая нога сильно опухла, мне пришлось двигаться без ботинок, без защитной экипировки, я просто шел за своим отрядом. Ребята были очень быстрыми, а я был ранен. В какой-то момент мои товарищи перепрыгнули через забор, а я упал. Между нами была проволока, которую обычно используют для установки мин — острая, как лезвие. Я попытался снять проволоку с одежды, со штанов, но не смог. Я был так изможден, что просто упал и потерял сознание.

Через 5−10 минут я очнулся и осмотрелся вокруг, но не увидел своего отряда. И тут на меня сбросили с дрона еще одну гранату. Я попал в эпицентр взрыва и истекал кровью, моя рука онемела за считаные секунды. Но я продолжил двигаться. Я молился: «Пожалуйста, Господи, прости мою душу, потому что я не знал, во что ввязался».

Из-за ранения Ричард отстал от своего подразделения и всю ночь провел под обстрелами. Утром его нашли украинские солдаты:

«Они окружили меня, полностью вооруженные. Я закричал: «Не стреляйте, не стреляйте! Я русский солдат, я русский солдат. Пожалуйста, не стреляйте!» Командир, который говорил по-английски, сказал: «Выходи, только не делай глупостей, иначе пожалеешь». Я поднял руки и, как мог, вышел.

Я помню, как нам говорили, что если украинцы поймают нас, то убьют, как животных. Но мне пообещали медицинскую помощь. Так я попал в плен».

Уже более 8 месяцев Ричард находится в украинском плену. Он признается, что еще до приезда в Россию слышал о войне в Украине, однако не понимал сути конфликта:

«У себя на родине мы смотрели «Аль-Джазиру», BBC, CNN и следили за тем, как разворачивается война. Мы слышали разные версии, пока я не оказался здесь, в Украине. Здесь говорят, что сражаются за свою землю, которую Россия пытается забрать у них уже более 100 лет. Я понял, что ничего не знаю об этой войне. Я ничего не знаю о России. И я был дураком, когда следовал каждому приказу, который мне давали. Я молюсь о том, чтобы, когда меня отпустят, снова не оказаться на войне.

Уже больше восьми месяцев моя семья не знает, где я. Никто из них не знает, что меня захватили».

«Хорошая возможность сменить жизнь с сомалийской на русскую»

Еще один собеседник The Insider, уроженец Сомали Адил тоже изначально поехал в Россию на заработки. В родной стране Адил работал в маленьком супермаркете. Денег постоянно не хватало. В Сомали уже несколько десятилетий идет гражданская война.

Адил, как и многие его соотечественники, решил искать больший доход за границей. Россия оказалась самой доступной страной.

«В Европе отказывались дать мне визу, туристическую или любую другую, когда видели сомалийский паспорт. Но визу в Россию мне обещали оформить за неделю. Я подал документы в соседней Кении, и они не затягивали, быстро выдали мне визу. В августе 2023 года я вылетел из Могадишо в столицу Эфиопии, Аддис-Абебу. Потом в Дубай, а затем в Москву. Всего на билеты, отели и документы я потратил около трех тысяч долларов. Деньги я занял у родственников».

Несмотря на отсутствие рабочих документов, Адилу довольно быстро удалось найти работу. Однако зарплата его не устраивала.

«В России я устроился в компанию, которая продает зимнюю одежду. Меня взяли на работу без документов, но платили всего 200 долларов в месяц. Этого не хватало на жизнь».

Когда Адил узнал о возможности контрактной службы в российской армии, его привлекли не только большая зарплата, но и гражданство России после подписания контракта с Минобороны РФ.

«По воскресеньям у меня был выходной. Я просто бродил по улицам, наблюдая, как тут все устроено. Потом я начал замечать объявления о наборе в армию — они были повсюду. И я подумал, что это хорошая возможность получить документы. Я позвонил по номеру в объявлении, и мне сказали, что я могу подать заявку на службу в российской армии. Я оформил документы, прошел медосмотр, сдал паспорт, и меня приняли.

Они пообещали выдать мне паспорт и платить около двух тысяч долларов в месяц по годовому контракту. Я подумал, что это хорошая возможность сменить свою жизнь с сомалийской на русскую. По крайней мере, я смогу обеспечить своей семье достойную жизнь и светлое будущее».

В отличие от Ричарда, Адил сделал осознанный выбор, однако он утверждает, что ему обещали должность охранника.

«Мне сказали, что в России не хватает охранников в таких местах, как больницы, банки, торговые центры и метро. Мне сказали, что я буду работать там, но нужно пройти обучение.

Я ничего не знал об Украине и о войне — только что однажды финал Лиги чемпионов проходил в Киеве. Я ни с кем не обсуждал, что происходит между Украиной и Россией. Никто не садился со мной за стол и не говорил: «Я расскажу тебе, что происходит на передовой, расскажу о конфликте между этими странами». Если бы кто-то объяснил мне ситуацию, все могло бы сложиться иначе».

В начале декабря 2023 года Адил подписал контракт с Минобороны и, как и Ричард, отправился на сборы в Ростов-на-Дону, а затем — на линию фронта на Донбасс.

«Я провел месяц и две недели в Ростове и почти две недели в Донецке. После этого меня отправили на фронт. Я был в шоке. У меня не было никакой возможности возразить. К тому же, если бы я заговорил, никто бы меня не понял. Я тоже не понимал бóльшую часть из того, что мне говорили. На тот момент русский язык казался мне очень сложным, и я не мог понять, что именно они говорят. Они только говорили: «Иди на передовую. Иди на передовую».

На передовой Адил провел всего несколько дней. Вместе с другими солдатами он попал в засаду, и вскоре им пришлось сдаться в украинский плен.

Сейчас Адил говорит, что сожалеет о своем решении пойти служить в российскую армию.

«На передовой было много убитых. Ты просто пытаешься выжить. Когда кто-то один раз попадает в такую ситуацию, он не попадет в нее второй раз, пока он в своем уме».

Хотя Россия не торопится включать африканцев в обменные списки, Адил, как и Ричард, надеется, что скоро его освободят из плена. Однако возвращаться на родину в Сомали, где тоже идет война, он не хочет.

«Я сталкивался с войной, я видел войну своими глазами каждый день. Я был там гражданским. Если я вернусь в свою страну, это будет начало не с нуля, а с минуса. Это гораздо хуже. Поэтому я не хочу возвращаться в свою страну».

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