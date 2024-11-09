The Telegraph: План Трампа предлагает размещение британских войск в Украине 7 9.11.2024, 8:52

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Детали стали известны из телефонного разговора с Зеленским.

Британские войска могут быть направлены в Украину для создания 1200-километровой буферной зоны безопасности в рамках плана Дональда Трампа по прекращению войны, сообщает The Telegraph.

Эти детали стали известны после победы Трампа на выборах и его телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого Зеленский предупредил, что «умиротворение России» будет означать «самоубийство» для Европы.

Согласно плану Трампа, вдоль линии фронта предполагается создать демилитаризованную зону, а Украина обязуется воздерживаться от вступления в НАТО на протяжении 20 лет. В обмен США продолжат поставки оружия Украине, чтобы не допустить нового российского вторжения. При этом сами Соединенные Штаты не намерены размещать свои войска для обеспечения безопасности буферной зоны и не планируют финансировать данную миссию.

О том, что США не станут отправлять в Украину своих военных, ранее писала The Wall Street Journal со ссылкой на представителей команды Трампа. «Пусть это делают поляки, немцы, британцы и французы», — отметили источники издания.

Бывший канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн указывает, что Лондону будет сложно поддерживать Украину без помощи США. Киев, хотя и выразил готовность выслушать предложения Трампа по мирному урегулированию, подчеркивает, что будет противиться любым условиям, которые могут быть восприняты как уступка России. На саммите лидеров Евросоюза в Будапеште Зеленский заявил: «Не должно быть иллюзий, что справедливый мир можно приобрести ценой слабости. Мир — это награда для сильных».

В сентябре кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс отмечал, что план Трампа предполагает создание демилитаризованной зоны на линии соприкосновения войск и отказ Украины от вступления в НАТО. Однако Зеленский тогда назвал это предложение «радикальным» и «неприемлемым», заявив, что Украине просто предлагают отказаться от своих территорий.

Во время своей предвыборной кампании Трамп неоднократно говорил, что в случае победы сможет прекратить войну в Украине еще до вступления в должность в январе 2025 года, и обещал сделать это «всего за 24 часа». При этом он подчеркивал, что намерен склонить Путина к переговорам, угрожая обрушить цены на нефть.

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