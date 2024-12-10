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Появились шокирующие кадры из секретной тюрьмы Асада

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  • 10.12.2024, 15:15
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Появились шокирующие кадры из секретной тюрьмы Асада
Военная тюрьма «Сейдная»
Emin Sansar / Anadolu via Getty Images

Многие узники сидели в застенках десятки лет.

В Сирии в результате наступления антиправительственных сил пал многолетний режим династии Асадов. Войдя в Дамаск, повстанцы освободили заключенных военной тюрьмы «Сейдная», которую правозащитники называли «людской скотобойней» и «лагерем смерти» из-за применения к заключенным жестоких пыток. Что известно об этом «символе репрессий» режима Асада ― в материале RTVI.

Толпы сирийцев заходят на территорию тюрьмы Седная, недалеко от Дамаска, Сирия, 9 декабря 2024 года. Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Сейдная» расположена в гористой местности примерно в 30 км от Дамаска и находится под юрисдикцией Минобороны Сирии, а управляла ею военная полиция. Общая площадь комплекса составляет 1,4 кв. км, что эквивалентно 184 футбольным полям, писала в одном из отчетов Ассоциация заключенных и пропавших без вести в «Сейдная» (ADMSP). Согласно отчету, тюрьма окружена двумя минными полями: внутренним — из противопехотных мин и внешним — из противотанковых.

По оценке Amnesty International на 2016 год, в двух корпусах «Сейдная» содержалось до 20 тыс. заключенных. После того, как в тюрьму вошли повстанцы, появились сообщения, что там обнаружены скрытые подземные камеры ― так называемый «красный блок».

Заключенных встречали родственники: люди пришли к стенам тюрьмы, не зная наверняка, живы их родные или нет, пишет The Guardian. Некоторые бывшие узники с трудом осознали, что режим Башара Асада пал, а некоторые даже не знали, что он стал преемником своего отца Хафеза Асада, умершего в 2000 году.

В числе освобожденных оказался летчик Рагад Татари, отказавшийся бомбить город Хама во время восстания против Хафеза Асада в 1980-х годах — он попал в тюрьму в возрасте 27 лет и провел там 43 года. Турецкое издание Yeni Safak называет его старейшим сирийским политзаключенным.

«Они все равно умрут»: пытки и казни в тюрьме «Сейдная»

В Сирии Асада «не было места более страшного», чем «Сейдная», пишет The Washington Post (WP). По оценкам ADMSP, с 2011 по 2018 год более 30 тыс. заключенных тюрьмы были казнены или умерли в результате пыток, голода или отсутствия медицинской помощи. Такое же число убитых в «Сейдная» называл Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Как утверждала Amnesty International (AI), каждую неделю либо дважды в неделю в тюрьме тайно казнили от 20 до 50 человек.

Бывшие заключенные рассказывали правозащитникам, что в тюрьме практиковались пытки, изнасилования и другие формы жестокого обращения. Избиения начинались сразу после ареста, продолжались во время перевозки между местами содержания под стражей, затем — по прибытии в тюрьму (это называлось «приветственная вечеринка»). Любые незначительные нарушения также наказывались побоями.

Некоторые виды пыток имели собственные названия ― «шина», «ковер-самолет», описывала Amnesty International. «Ковром-самолетом» называлась складная доска, к которой человека приковывали лицом вверх так, чтобы верхняя часть его туловища находилась на одной половине доски, а нижняя — на другой. Затем доску складывали пополам. Во время пытки «шина» заключенного со связанными за спиной руками заталкивали в автомобильную покрышку так, чтобы он прижимался лбом к коленям, и в таком положении избивали, говорится в отчете AI. Заключенных нередко содержали в узких переполненных камерах без доступа солнечного света. По рассказам выживших, в помещении размером три на три метра могли находиться более 50 человек.

В 2013 году перебежчик из Сирии ― армейский фотограф, известный под кодовым именем Цезарь — вывез на Запад более 50 тыс. фотографий, свидетельствующих о пытках, болезнях и голоде в сирийских тюрьмах, включая «Сейдная». Фотографировать погибших требовалось для отчета сирийскому правительству. На снимках, которые американские власти признали подлинными, запечатлены истощенные и обезображенные тела со следами от ударов плетью и предполагаемого воздействия токсичных веществ.

Смертные приговоры заключенным тюрьмы «Сейдная» выносили полевые военные суды после упрощенного судебного разбирательства, зачастую длящегося всего несколько минут. В день казни, который тюремные охранники называли «вечеринкой», заключенных забирали днем из камер под предлогом перевода в гражданскую тюрьму с более мягкими условиями содержания. Вместо этого их приводили в подвальную камеру и жестоко избивали всю ночь.

Фото: Reuters
Фото: Reuters

«Мы знаем, что они все равно умрут, поэтому делаем с ними все что хотим», — рассказывал AI бывший тюремный охранник.

Затем приговоренных к смерти отводили в «комнату казни» с завязанными глазами, брали у них отпечатки пальцев и вешали. По словам бывших узников, тела заключенных после их смерти по двое суток хранились в «соляных комнатах», затем их грузили в холодильные «мясовозы» и отправляли в военный госпиталь Тишрин для освидетельствования. После этого трупы закапывали в братских могилах. Многие семьи не знали о судьбе родных и не получали их тела после смерти. Иногда власти сообщали родственникам о смерти заключенного, хотя он продолжал находиться в тюрьме.

Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Фото: Reuters
Тела погибших людей, которые, вероятно, были замучены до смерти в тюрьме Седная, больница Аль-Муджтахид, Дамаск, Сирия, 10 декабря 2024 года. Фото: Reuters
Фото: Reuters
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