Что делать, если часть отпуска не использовал 10.12.2024, 23:10

Есть несколько вариантов.

По общему правилу наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно полной продолжительности в пределах его рабочего года, а работник должен его использовать. Но есть варианты с переносом или обменом на деньги, рассказали в Минтруда.

Перенос отпуска

Можно перенести часть трудового отпуска на следующий рабочий год. В текущем рабочем году это возможно в случаях:

временной нетрудоспособности работника;

наступлении срока отпуска по беременности и родам;

привлечения работника к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы;

при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с получением образования (если работник оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во время последнего после получения вызова учреждения образования);

невыплаты работнику в установленный срок заработной платы за время отпуска;

с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.

А вот перенос части отпуска на следующий рабочий год возможен только в двух случаях:

в исключительных случаях в связи с производственной необходимостью ;

в случае отзыва работника из трудового отпуска.

При этом наниматель обязан предоставить до конца текущего рабочего года, а работник использовать не менее 14 календарных дней отпуска.

Обмен на деньги

Можно просто по соглашению с нанимателем заменить на деньги часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающую 21 календарный день.

Замена денежной компенсацией не допускается в отношении:

отпусков, предоставляемых авансом;

отпусков, предоставляемых:

беременных женщин;

работников, признанным инвалидами;

работников моложе восемнадцати лет;

работающих в зонах радиоактивного загрязнения;

дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Сменять отдых на деньги реально и при «отзыве из трудового отпуска при условии использования в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней».

Также выдать деньги вместо невыгулянного отпуска вам могут при увольнении.

Но тут важно, что запрещено непредоставление трудового отпуска и отзыв из отпуска работников моложе 18 лет и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.

Кроме того, кадровикам в Минтруда напомнили, что график отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января. Иной срок может быть установлен коллективным договором, соглашением либо согласован нанимателем с профсоюзом.

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