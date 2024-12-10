Что делать, если часть отпуска не использовал
- 10.12.2024, 23:10
Есть несколько вариантов.
По общему правилу наниматель обязан предоставлять работнику трудовой отпуск ежегодно полной продолжительности в пределах его рабочего года, а работник должен его использовать. Но есть варианты с переносом или обменом на деньги, рассказали в Минтруда.
Перенос отпуска
Можно перенести часть трудового отпуска на следующий рабочий год. В текущем рабочем году это возможно в случаях:
временной нетрудоспособности работника;
наступлении срока отпуска по беременности и родам;
привлечения работника к выполнению государственных обязанностей с правом на освобождение от работы;
при совпадении трудового отпуска с отпуском в связи с получением образования (если работник оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во время последнего после получения вызова учреждения образования);
невыплаты работнику в установленный срок заработной платы за время отпуска;
с согласия сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством или коллективным договором.
А вот перенос части отпуска на следующий рабочий год возможен только в двух случаях:
в исключительных случаях в связи с производственной необходимостью ;
в случае отзыва работника из трудового отпуска.
При этом наниматель обязан предоставить до конца текущего рабочего года, а работник использовать не менее 14 календарных дней отпуска.
Обмен на деньги
Можно просто по соглашению с нанимателем заменить на деньги часть трудового отпуска (основного и дополнительного), превышающую 21 календарный день.
Замена денежной компенсацией не допускается в отношении:
отпусков, предоставляемых авансом;
отпусков, предоставляемых:
беременных женщин;
работников, признанным инвалидами;
работников моложе восемнадцати лет;
работающих в зонах радиоактивного загрязнения;
дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.
Сменять отдых на деньги реально и при «отзыве из трудового отпуска при условии использования в текущем рабочем году не менее 14 календарных дней».
Также выдать деньги вместо невыгулянного отпуска вам могут при увольнении.
Но тут важно, что запрещено непредоставление трудового отпуска и отзыв из отпуска работников моложе 18 лет и работников, имеющих право на дополнительные отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и за особый характер работы.
Кроме того, кадровикам в Минтруда напомнили, что график отпусков составляется на календарный год не позднее 5 января. Иной срок может быть установлен коллективным договором, соглашением либо согласован нанимателем с профсоюзом.