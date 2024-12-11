Трамп назвал войну в Украине главным приоритетом после инаугурации 11.12.2024, 12:05

Действовать планируется быстро.

Разрешение ситуации с российско-украинской войной станет главным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Действовать планируется быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа изданию Paris Match.

«Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией», - заявил он.

Интервью было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и обнародовано 11 ноября.

«Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о его главном приоритете на международной арене.

По его словам, Ближний Восток также является большим приоритетом, однако «это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией».

«Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает», - добавил он.

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