Трамп назвал войну в Украине главным приоритетом после инаугурации
- 11.12.2024, 12:05
Действовать планируется быстро.
Разрешение ситуации с российско-украинской войной станет главным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Действовать планируется быстро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа изданию Paris Match.
«Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией», - заявил он.
Интервью было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и обнародовано 11 ноября.
«Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о его главном приоритете на международной арене.
По его словам, Ближний Восток также является большим приоритетом, однако «это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией».
«Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает», - добавил он.