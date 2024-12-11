закрыть
11 декабря 2024, среда, 12:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Трамп назвал войну в Украине главным приоритетом после инаугурации

  • 11.12.2024, 12:05
Трамп назвал войну в Украине главным приоритетом после инаугурации

Действовать планируется быстро.

Разрешение ситуации с российско-украинской войной станет главным приоритетом избранного президента США Дональда Трампа во внешней политике после вступления в должность 20 января. Действовать планируется быстро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа изданию Paris Match.

«Я думаю, что нам нужно решить украинскую проблему с Россией», - заявил он.

Интервью было записано во время визита Трампа во Францию 7 ноября и обнародовано 11 ноября.

«Обе эти страны теряют такие количества, в которые никто не может поверить. Сотни тысяч солдат гибнут», - сказал Трамп, отвечая на вопрос о его главном приоритете на международной арене.

По его словам, Ближний Восток также является большим приоритетом, однако «это менее сложная ситуация, чем Украина с Россией».

«Но это две ситуации, которые нам нужно решить, и сделать это быстро. Множество людей умирает», - добавил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Тюремные замки отставного диктатора
Тюремные замки отставного диктатора Владимир Халип
Черный лебедь для диктатора
Черный лебедь для диктатора Андрей Санников
Лукашенко должен бояться ябатек
Лукашенко должен бояться ябатек Ирина Халип
Какой же подход победит?
Какой же подход победит? Виталий Портников