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Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны

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  • 13.12.2024, 18:21
Над военной базой США в Германии заметили неизвестные дроны

Операторов беспилотников найти не удалось.

В последние недели над военной базой США «Рамштайн», которая находится в Германии, пролетали неопознанные беспилотники. Также дроны замечали над объектами оборонного концерна Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Издание со ссылкой на конфиденциальный отчет немецких органов безопасности пишет, что в вечерние часы 3 и 4 декабря над «Рамштайном» было замечено несколько дронов.

При этом журналисты уточняют, что несмотря на интенсивные поиски, операторов беспилотников найти не удалось.

Spiegel пишет, что в последние недели беспилотники также были замечены над объектами оборонной компании Rheinmetall и химического гиганта BASF.

В ответ на запрос издания в армии США подтвердили, что над «Рамштайном» летали подозрительные беспилотники.

«В начале декабря в этом районе и над авиабазой «Рамштайн» было замечено несколько небольших беспилотных летательных аппаратов; они не оказали никакого влияния на жителей базы или на находящиеся там объекты и военную технику», - заявила представительница военной базы.

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