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В Керченском проливе тонут два российских танкера

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  • 15.12.2024, 13:34
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В Керченском проливе тонут два российских танкера

Мощные волны разбили суда на части.

Утром 15 декабря поступило сообщение, что судно с мазутом «Волгонефть 212» с припиской в порту Петербурга терпит бедствие в Керченском проливе.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

На борту танкера находилось около 4300 тонн мазута. На борту было 13 человек. К нему было направлено спасательное судно.

Позже телеграм-каналы сообщили, что кроме «Волгонефти 212» в Керченском проливе терпит бедствие судно «Волгонефть 239». На его борту было 14 человек.

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