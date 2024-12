ISW: Глава СВР Нарышкин впал в немилость у Путина 3 16.12.2024, 8:52

Сергей Нарышкин

Всему виной — падение Асада.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, возможно, впал в немилость у диктатора Владимира Путина после падения режима Башара Асада в Сирии. На такой вывод натолкнуло недавнее решение Кремля отменить указ о награждении главы СВР государственной наградой.

На это указали аналитики Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). По их словам, ближайшие планы РФ относительно ее военных активов в Сирии остаются неясными, поскольку продолжают поступать сообщения о том, что агрессор смог договориться о сохранении своих основных военных баз на западе страны, а также о выводе войск с других баз.

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины 15 декабря сообщило, что среди российских войск циркулируют слухи о том, что Кремль и неуказанные сирийские субъекты согласились разрешить России сохранить свое военное присутствие в порту Тартус и на авиабазе «Хмеймим» в Латакии с общей численностью до 3000 российских военнослужащих.

ГУР также узнало, что российские военные в Тартусе и «Хмеймиме», а также на близлежащих кораблях в регионе испытывают проблемы с питьевой водой и продовольствием. Они ожидают поставок продовольствия с российских военно-транспортных самолетов, участвующих в эвакуации Москвой военных активов из Сирии.

«Эти сообщения предполагают, что Кремль может не планировать или не сможет полностью эвакуировать базы в ближайшем будущем», – отметили в ISW.

OSINT-аналитик MT Anderson со ссылкой на спутниковые снимки от 15 декабря сообщил, что фрегат класса «Адмирал Головко» и, возможно, «Адмирал Горшков», а также фрегат класса «Адмирал Григорович» все еще находятся в зоне ожидания примерно в 15 км от порта Тартус. При этом на снимки не попали другие корабли российской средиземноморской флотилии, которые недавно находились в открытом море.

По данным ГУР МО Украины, неуказанные вооруженные группы, воевавшие против режима Асада, сопровождают российские войска, когда они отступают из «отдаленных районов» Сирии, вероятно, в сторону западного побережья.

Сирийское антиасадовское СМИ 15 декабря заявило, что российские войска отошли с авиабазы «Тияс» (к западу от Пальмиры и в провинции Хомс) в сторону авиабазы «Хмеймим». ГУР за день до этого сообщал, что некоторые российские солдаты ждали на базе «Тияс», пока их командир пытался договориться о гарантиях безопасности для солдат от воинских контингентов других неуказанных государств.

Вместе с тем российские военные недавно отошли с ряда баз в районах Манбидж и Кобани на севере Сирии на фоне поддерживаемого Турцией наступления на Сирийские демократические силы.

«Россия, вероятно, уйдет со своей последней значительной базы «Камышлы» на севере Сирии, потому что Турция и группировки на местах в Сирии, включая Хаят Тахрир аш-Шам и Сирийскую национальную армию, похоже, не готовы позволить ей остаться там. Министр обороны Турции Яшар Гюлер также предложил 15 декабря «поддержать» консолидацию России в Хмеймиме и Тартусе, что говорит о том, что Анкара не будет поддерживать другие российские базы», – оценили в ISW.

